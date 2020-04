El Govern central prioritza el teletreball dos mesos més pel coronavirus

El Govern central està estudiant prorrogar durant dos mesos que el teletreball sigui prioritari, així com el dret dels treballadors amb deures de cura a adaptar o reduir la seva jornada laboral.









Aquestes mesures estan sobre la taula i podrien aprovar-se en el pròxim Consell de Ministres o bé més endavant.





La prioritat del teletreball a la pandèmia del coronavirus i l'impuls a l'adaptació o reducció de jornada van ser aprovats pel Govern en el Reial decret llei de 17 de març de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la Covid-19 .





En l'article 5 de la norma s'establia el caràcter preferent del teletreball enfront del cessament temporal o reducció de l'activitat.





En el Reial decret llei de 17 de març, el Govern central assenyalava la seva intenció de vetllar per les persones que tenen dependents al seu càrrec, de fins a un segon grau de consanguinitat, perquè puguin organitzar el seu temps de treball de la manera més satisfactòria per poder atendre les seves obligacions de guarda i cura.





La norma considera com a causa excepcional les decisions adoptades per les autoritats governamentals que impliquin el tancament de centres educatius o de qualsevol naturalesa.





D'aquesta manera, s'estableix en l'esmentat article que les persones treballadores puguin reduir fins al 100% de la seva jornada o reorganitzar per poder afrontar aquest tancament de centres educatius o centres socials d'atenció.





A aquest dret poden acollir treballadors per compte aliè que acreditin deures de cura pel que fa al cònjuge o parella de fet, així com respecte dels familiars per consanguinitat, fins al segon grau.





La reducció de jornada s'ha de comunicar a l'empresa amb 24 hores d'antelació. Aquesta, segons el Govern central, "és una mesura fonamental per afavorir la conciliació i la coresponsabilitat i s'entendrà com el dret individual de cada un dels cuidadors".





"Les modificacions de jornada hauran de sol·licitar-se de manera justificada, raonable i proporcionada per acomodar-se a les necessitats d'organització de l'empresa i es limitaran a la durada de el període excepcional", recull el Reial Decret de 17 de març.