Montilla compareix aquest dilluns al Parlament per donar explicacions sobre la seva incorporació a Enagás

L'expresident de la Generalitat José Montilla compareixerà aquest dilluns a les 10.00 hores a la comissió d'Afers Institucionals (CAI) de Parlament per donar explicacions sobre la seva recent incorporació al consell d'administració d'Enagás, així com la compatibilitat de l'exercici d'aquest nou càrrec al costat dels drets derivats de la seva condició d'expresident de la Generalitat.









La compareixença es va aprovar el 16 de juny a la comissió a petició de Cs, JxCat, ERC i la CUP, després que a principis de juny sorgís una polèmica sobre la incorporació de Montilla al consell d'administració de la companyia i per si utilitzaria la seva oficina d'expresident.









El primer grup a demanar la seva compareixença va ser la CUP, que considera que es tracta d'un cas de "portes giratòries i duplicitat de càrrecs i sous, i d'incorporació a una de les empreses que vulneren el dret de tota la població a disposar dels subministraments bàsics ".





Poc després, JxCat es va afegir a aquesta sol·licitud perquè Montilla rendeixi comptes del seu nou càrrec, Cs la va plantejar també per "exposar la seva visió sobre la compatibilitat de mantenir una dedicació en el sector privat i beneficis derivats de la normativa autonòmica d'expresidents", i ERC va qüestionar la compatibilitat de treballar a Enagás amb les tasques i drets com excap de l'Executiu català.





Així, Montilla acudirà aquest dilluns a la Cambra catalana per donar explicacions sobre aquesta qüestió i sotmetre a les preguntes dels grups parlamentaris, tot i que ja va assegurar que no utilitzarà mitjans públics per la seva responsabilitat en la companyia.





"Mai he utilitzat ni utilitzaré mitjans i espais públics per a activitats privades. Els que diuen el contrari menteixen", va afirmar en una publicació al seu compte de Twitter.