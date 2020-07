Fins 239 experts contradiuen a l'OMS i la alerten per carta que el Covid-19 vaig poder transmetre per l'aire

Fins ara l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha mantingut que el virus que provoca la Covid-19 es transmet a través del contacte amb gotetes procedents de tos o esternuts d'una persona malalta, però 239 experts de 32 països contradiuen la organització en una carta en què alerten que el coronavirus podria transmetre per l'aire.









La missiva, de la qual ha tingut coneixement 'The New York Times', adverteix que s'ha subestimat la transmissió del coronavirus en l'aire en ambients interiors, i així ho assenyalen a l'analitzar com els casos s'estan multiplicant quan en bars i restaurants , oficines i mercats.