El Govern central posa en marxa avui les noves ajudes per a autònoms

Les noves ajudes per a autònoms que substitueixen la prestació extraordinària que es va habilitar per la crisi sanitària entren avui en vigor després de la seva publicació el passat dissabte al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).









Aquests ajuts, acordades entre el Govern i les organitzacions d'autònoms ATA, UPTA i UATAE, consisteixen en la reducció de les cotitzacions socials durant els pròxims tres mesos per als autònoms que han percebut la prestació extraordinària, la compatibilitat de l'activitat amb l'accés a la prestació ordinària per cessament d'activitat i una prestació especial per als treballadors de temporada de quatre mesos de durada.





Els beneficiaris de la prestació extraordinària no hauran de pagar les cotitzacions socials del mes de juliol i tindran una exoneració de el 50% a l'agost i del 25% al setembre, el que suposarà un estalvi mínim de més de 500 euros per autònom durant els propers tres mesos.





Aquells la activitat encara segueixi molt afectada pels efectes de la pandèmia podran accedir a la prestació ordinària per cessament d'activitat si la seva facturació en el tercer trimestre és un 75% més baixa que la de el mateix període de l'any passat, sempre que els seus rendiments nets en el període no superin la quantia equivalent a 1,75 vegades el SMI del trimestre.





Aquesta possibilitat, que serà compatible amb l'activitat, suposa un benefici econòmic mínim de 930 euros a el mes per treballador, ja que la prestació econòmica serà equivalent al 70% de la base mínima de cotització que correspongui.





Per accedir a aquesta prestació ordinària compatible amb l'activitat no cal esperar que acabi el trimestre, ja que es pot sol·licitar en qualsevol moment i, posteriorment, es verificarà el compliment dels requisits. Els autònoms tenen la possibilitat, a més, de renunciar a la prestació durant aquests tres mesos si veuen recuperada la seva activitat.





També per primera vegada s'estableixen ajuts específics a el col·lectiu dels autònoms de temporada. Si és el cas, podran accedir a la prestació extraordinària (de el 70% de la base reguladora més l'exoneració de les cotitzacions socials) amb efectes des de l'1 de juny fins al 31 d'octubre.





La sol·licitud es realitza a través de les mútues col·laboradores de la Seguretat Social i no es requereix període mínim de cotització. A més, és compatible amb qualsevol altra prestació de la Seguretat Social que el sol·licitant vingués percebent i fos compatible amb l'exercici de l'activitat que desenvolupava.





Podran sol·licitar aquestes ajudes els autònoms l'únic treball al llarg dels últims dos anys s'hagués desenvolupat en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el Règim Especial de Treballadors de la Mar durant els mesos de març a octubre i hagin romàs en alta en els citats règims com a treballadors autònoms durant al menys cinc mesos a l'any durant aquest període. A més, els seus ingressos en 2020 no podran superar les 1,75 vegades el SMI (23.275 euros).





AHIR, ÚLTIM PAGAMENT DE LA PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA

La Seguretat Social va abonar ahir l'últim pagament de la prestació extraordinària als 1,46 milions d'autònoms beneficiaris d'aquest ajut al juny, amb un cost de 1.138 milions d'euros.





La prestació extraordinària va ser aprovada el passat mes de març per als treballadors autònoms que es van veure obligats a tancar per l'estat d'alarma i per als que, podent continuar amb la seva activitat, van tenir una caiguda de la facturació del 75% respecte a la mitjana dels sis mesos anteriors a la sol·licitud. Suposa una prestació equivalent al 70% de la base reguladora (un mínim de 661 euros al mes) a més de l'exoneració total de les cotitzacions socials.





La prestació extraordinària, que es pot sol·licitar fins a finals de juliol, va deixar d'estar en vigor ahir, donant pas a les noves ajudes que el Govern ha acordat amb les associacions d'autònoms.





Durant els tres mesos i mig en què ha estat vigent aquesta prestació, la Seguretat Social ha destinat 3.708.000 d'euros al pagament de prestacions extraordinàries.





Cada beneficiari ha percebut de mitjana 723,59 euros a l'any (més de 2.600 euros en total si van accedir a la prestació des del 14 de març), un ajut compatible amb l'activitat i que se suma a l'exoneració temporal de les cotitzacions socials, que de mitjana ha suposat altres 313,21 euros cada mes.