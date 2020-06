Telefónica destina 75 milions en ajudes a pimes i autònoms

El president de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha anunciat que l'empresa destinarà 75 milions d'euros en ajudes per a les petites i mitjanes empreses i els autònoms. L'anunci l'ha fet durant la seva participació en la Cimera Empresarial de la CEOE que reuneix els principals líders empresarials i que suma reflexions sobre la reactivació econòmica.









L'objectiu de l'ajuda en contribuir a la transició cap al món digital d'aquestes empreses. "Telefónica ha destinat 75 milions d'euros per seguir ajudant a les pimes i als autònoms, incloent-hi ajornament de deute i pagament avançat de factures a proveïdors. A més, des de la Fundació Telefónica es posaran tots els recursos humans i materials disponibles per a la Reconstrucció en base de dos eixos principals: l'educació i la formació digital, perquè ningú es quedi enrere en aquest accelerat nou món tecnològic", ha afirmat Álvarez-Pallete.





El president de Telefónica ha basat la seva participació a fer-se cinc preguntes i de les seves respectives respostes. "¿Havíem viscut una situació d'aquesta magnitud?", "¿Hi havia patit Espanya una crisi semblant?", "Està Espanya millor o pitjor preparada que altres països per reconstruir el futur?", "¿Hem reaccionat amb rapidesa?" o "Els empresaris tenim alguna cosa a dir sobre la reconstrucció?", s'ha preguntat.





Álvarez-Pallete ha reconegut que per sortir d'aquesta situació tant Espanya com Europa estan en una bona posició. "Estem davant un desafiament econòmic que requereix construir un nou contracte social; Espanya està en millor situació per sortir de la crisi perquè tenim les millors infraestructures digitals; Europa i Espanya han tornat a demostrar que es creixen davant les dificultats, a diferència de crisis anteriors, no hi ha estigma, no hi ha risc moral, i no acceptem el fals dilema de públic o privat, d'Estat o empresa privada. És una tasca i una responsabilitat de tots. Tenim un present en comú per construir un futur per a tots ", ha assegurat.





El president de Telefónica ha qualificat la Cimera Empresarial de la CEOE com "la més completa i important des de la seva creació el 1977" i ha reclamat passar com més aviat del que macro al micro, de les teories als fets, aterrar les ajudes com més aviat millor i posar a les persones per davant. A més, ha plantejat un escenari de reconstrucció a cinc anys, amb la digitalització i la sostenibilitat com la sortida a la crisi.





Cinc han estat també les propostes del full de ruta: "Reescriure les normatives per adaptar-les a la Nova Economia; reformular la formació per respondre a les necessitats del mercat laboral; canalitzar els recursos econòmics cap als motors de reconstrucció; digitalitzar les petites i mitjanes empreses, i impulsar un pacte digital posant a les persones al centre".





Cinc línies d'actuació que es resumeixen en un nou contracte social per a una nova societat i una nova economia. "La clau és actualitzar l'estat de Benestar. Posar al dia els valors europeus comuns: l'humanisme. Aquesta és la guia", ha subratllat.