La CEOE vol mostrar unitat i fortalesa davant del Govern

La CEOE està disposada a mostrar tota la seva fortalesa davant el Govern de Pedro Sánchez. Les relacions entre patronal i executiu s'han deteriorat en les últimes setmanes i els empresaris volen mostrar unitat a l'hora de plantejar el seu full de ruta en Comissió de la Reconstrucció Social i Econòmica al Congrés.









La reunió, a la qual han confirmat la seva assistència la pràctica totalitat dels màxims responsables de les cinquanta empreses més grans de país, servirà per debatre sobre la seva postura respecte a la sortida de la crisi provocada per la pandèmia i per explicar quines són les necessitats i aspiracions de les empreses per accelerar la sortida de la crisi.





El president de la CEOE, Antonio Garamendi, reconeix que volen que el Govern escolti les seves idees per accelerar la sortida de la crisi i que cal mostrar unitat davant d'Europa per reafirmar la fortalesa del sector empresarial. A més, volen que el Govern compti amb ells a l'hora de prendre decisions que poden afectar directament a l'economia de país. Garamendi explica que "els empresaris volem participar amb lleialtat i amb educació en la reconstrucció econòmica".





Un dels aspectes més importants que es debatrà en aquesta reunió és la de la liquiditat de les empreses, que s'ha quedat una mica tocada per la gairebé paralització de molts sectors econòmics durant bona part del confinament per la pandèmia.





També es donarà especial atenció a sectors com el turisme, un dels més damnificats pel tancament de fronteres i la impossibilitat dels turistes d'accedir a instal·lacions hoteleres i de restauració.





La reunió empresarial tindrà lloc entre els dies 15 i 24 de juny i en ella es debatrà per sectors sobre les principals necessitats que els empresaris volen fer arribar a Govern.