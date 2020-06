Les recomanacions de l'OCDE per a Espanya: mantenir la reforma laboral i vincular la despesa al deute

L'economia espanyola serà la més afectada de tots els països que componen l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE), amb una contracció del seu producte interior brut (PIB) el 2020 que arribarà fins al 14,4%.





















Per frenar les conseqüències de la crisi a Espanya, l'organisme internacional ha publicat una sèrie de recomanacions econòmiques, com mantenir la reforma laboral, vincular la despesa als objectius de deute o ampliar el nombre d'anys necessari per poder rebre una pensió.





Segons les previsions econòmiques presentades aquest dimecres per l'organisme que presideix el mexicà Ángel Gurría, s'estimen contraccions similars per a totes les principals economies de la zona euro, tot i que Espanya serà la principal afectada entre tots els països que componen la moneda comuna.





L'OCDE ha decidit en aquesta ocasió presentar dues possibles escenaris. El primer preveu que no hi haurà un segon rebrot del Covid-19 el 2020, de manera que el PIB d'Espanya es contraurà un 11,1% aquest any i experimentarà un repunt del 7,5% durant 2021.





En aquest escenari, el país més afectat de l'OCDE seria Regne Unit, amb una caiguda del seu PIB del 11,5% el 2020 i un creixement del 9% el 2021. Per darrere se situarien França, que es contraurà un 11,4 % el 2020 i creixeria un 7,7% l'any que ve; i Itàlia, el PIB baixaria un 11,3% aquest any i augmentaria també un 7,7% el pròxim.





Alemanya, la major economia de la UE, es contrauria un 6,6%, però el 2021 experimentaria un repunt del 5,8%. El conjunt de l'eurozona observaria un descens del PIB del 9,1% el 2020, mentre que en tot el món la contracció seria de el 6%.





SEGON ESCENARI

El segon escenari contemplat per l'OCDE preveu que es produirà una nova onada de contagis en la segona meitat de l'any. Si això passés, Espanya passaria a ser el país més afectat de tota l'OCDE, ja que el seu PIB baixaria un 14,4% el 2020 i únicament creixeria un 5% en 2021.





Per darrere d'Espanya se situarien la resta d'economies europees. França es contrauria un 14,1% aquest any per créixer un 5,2% el que ve, mentre que Itàlia baixaria un 14,1% el 2020 i repuntaria un 5,2% al 2021. Regne Unit registraria una caiguda del 14% aquest any, mentre que la d'Alemanya serà del 8,8% i en el conjunt de la zona euro arribarà al 9,4%.









L'OCDE ha explicat que la recuperació més lenta d'Espanya en l'escenari més pessimista es deu al fet que un segon brot de virus provocarà "efectes més persistents" al mercat laboral, en la situació financera de les empreses i a les llars.





"En els dos escenaris, la caiguda en la demanda domèstica, a causa de la destrucció d'ocupació i la paralització de l'activitat, és la clau de la contracció. La reducció de la demanda externa, especialment del turisme, afectaria molt a l'economia el 2020 ", ha explicat l'OCDE.

En aquest sentit, el club de països ha assenyalat que l'expansió de la capacitat dels hospitals i de testeig de casos, així com la ràpida identificació de persones infectades, seran "crucials" per prevenir futurs brots.





Pel que fa a el mercat laboral, les previsions de l'OCDE suposen eliminar la millora dels nivells d'ocupació en els últims anys. A l'escenari amb un sol brot, la taxa d'atur arribaria fins al 19,2% aquest any, cinc punts percentuals més que l'any passat, mentre que el 2021 encara estaria situada en el 18,7%.





El pitjor escenari possible seria en cas que hi hagi un segon brot. En aquest cas, la taxa d'atur escalaria fins al 20,1% el 2020 i tornaria a pujar el 2021 fins a arribar al 21,9%, el que suposaria tornar a màxims des de 2015.





L'OCDE no donava previsions per a Espanya des del novembre, ja que en les actualitzacions que realitza entre les seves previsions de tardor i primavera únicament inclou a Alemanya, Itàlia i França com a països de la zona euro. En aquest moment, l'organisme preveia un creixement de l'1,6% per a aquest any.





A l'abril, el Fons Monetari Internacional (FMI) va pronosticar que la contracció de l'economia espanyola seria de el 8% el 2020, mentre que el 2021 el creixement es limitaria al 4,3%.





PES DEL TURISME I ELS SERVEIS.

Qüestionada en roda de premsa sobre el major impacte d'un hipotètic rebrot de la pandèmia a l'economia espanyola, la economista en cap de l'OCDE, Laurence Boone, ha volgut deixar clar que tots els països es veuran molt afectats, encara que amb diferències en el el impacte econòmic "depenent de l'especialització econòmica".





"El turisme s'està veient molt greument afectat, els serveis que requereixen d'un contacte físic molt estret s'estan veient afectats, així com els països amb una proporció més alta en el valor afegit en aquests sectors", ha assenyalat Boone, tot i que la francesa ha subratllat "estem tots junts en això i només podrem sortir junts".





En aquest sentit, la economista de l'OCDE ha volgut destacar els progressos europeus per establir un fons de recuperació comú, "que precisament s'ha dissenyat per abordar les divergències que estem veient en les economies com a conseqüència de la Covid-19".





Per la seva banda, el secretari general de l'OCDE, Ángel Gurría, ha afegit que els països com Espanya van escometre mesures molt estrictes de confinament, que han permès reduir la incidència de virus i la mortalitat, però que han suposat un peatge en termes de creixement econòmic. "Han estat tancats de manera més estricta i durant més temps, però ara penso que estan les recompenses", ha assenyalat.