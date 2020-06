El Govern creu que és un desvergonyiment que es digui que Nissan no és viable

El Govern central està disposat a lluitar fins al final per la continuïtat de les fàbriques de Nissan a Barcelona. Així ho ha manifestat el secretari general d'Indústria i de la Pime, Raúl Blanco, qui ha criticat els tombs que ha anat donant la marca japonesa en els últims anys.









Blanco ha assegurat que és un desvergonyiment que el president de Nissan Europa, Gianluca De Ficchy, hagi afirmat que la planta de Barcelona és inviable. "És un desvergonyiment qualificar-la com inviable. Han estat ells els que han decidit deixar-la al 20% de la seva capacitat".





El secretari d'Indústria també ha responsabilitzat els màxims dirigents de l'empresa nipona per no haver invertit el necessari per mantenir la planta a flotació. "Una fàbrica en la qual no s'ha invertit res en els deu últims anys pot arribar al punt a què s'ha arribat".





De la mateixa manera considera que les bandades que ha anat donant Nissan en els últims temps han perjudicat seriosament a la fàbrica de la Zona Franca. "Malgrat els batzegades que ha anat donant la marca en els últims anys no renunciarem a la seva continuïtat".





A més, ha reiterat que continuen exigint als responsables de l'empresa que els donin les explicacions oportunes després de la seva decisió de tancar la fàbrica i enviar a l'atur a milers de treballadors. "Treballarem directament amb l'empresa matriu del Japó per valorar la situació, ja que l'impacte que produeix el tancament és molt gran".





D'altra banda, Blanco ha reconegut que el Govern presentarà ben aviat el seu pla per a l'automoció, un sector que considera prioritari. Defensa que és vital mantenir la competitivitat de el sector i reactivar el mercat de l'automòbil apostant per la renovació de parc automobilístic, ja que, actualment, l'edat mitjana dels vehicles que circulen per les carreteres espanyoles és de dotze anys.