Álvarez: "La decisió de Nissan s'ha fet a traïció i és dolorosa i inhumana"

El secretari general d'UGT, Josep Maria Álvarez, s'ha mostrat molt crític amb la decisió dels responsables de Nissan de tancar les fàbriques que l'empresa japonesa té a Barcelona. Álvarez també ha assenyalat a les administracions espanyola i catalana per l'absència d'un pla industrial que protegeixi el sector.









Després d'una reunió amb els representants d'UGT a les plantes de Nissan, el secretari general del sindicat ha criticat amb duresa la decisió de l'empresa nipona: "Aquesta decisió de Nissan es fa a traïció, enmig d'una pandèmia terrible. I els seus responsables han de ser conscients que això fa que sigui més dolorosa i inhumana. Rebutgem aquesta falta d'humanitat i respecte cap als treballadors i la societat espanyola", ha dit. I ha afegit: "Han tingut el poc respecte a anunciar la seva decisió per videoconferència i sense escoltar l'opinió dels treballadors".





Álvarez també ha responsabilitzat els governs de l'Estat i de la Generalitat de la situació que travessen els treballadors de l'empresa per la manca d'una política industrial clara. "En aquest país no s'ha fet res per la indústria, especialment pel sector de l'automòbil", ha dit.





A més, ha exigit tant al Govern central com al de la Generalitat que deixin de llançar proclames i es posin a treballar : "Cal que es posin el mono de treball i que ens diguin en què consisteix la seva alternativa, què els han dit des del Japó i si creuen que hi ha possibilitats de mantenir les fàbriques de Nissan a Barcelona".





El màxim responsable del sindicat considera que les administracions s'han d'implicar molt més per salvar les fàbriques de Nissan. "De les administracions exigim una mica més que solidaritat, el que han de fer és complir amb la seva obligació".









Pel que fa al pla que els responsables polítics han assegurat tenir en marxa, Álvarez ha assenyalat que els treballadors tenen dret a conèixer-lo, al temps que ha afirmat que l'únic pla que el sindicat contempla és la continuïtat de les fàbriques. "No ens interessen solucions alternatives que suposin la creació de 200 llocs de treball", ha dit.





Pel que fa al cost del tancament de l'empresa, que s'ha calculat en uns 1.000 milions d'euros, Álvarez ha estat contundent. "Això correspon a la indemnització que Nissan haurà pagar al Consorci de la Zona Franca per sortir d'uns terrenys en els quals porta molt de temps pagant un lloguer molt baix i per als costos de desmuntatge i desinfecció. Però no hem calculat el cost dels acomiadaments, ja que no estem en la fase de liquidació".





Per la seva banda, Pedro Hojas, secretari general d'UGT-FICA, ha llançat un dard contra els ajuntaments que, com el de Barcelona, s'han mostrat molt crítics amb els vehicles de motor a combustió. Fulles considera que aquest tipus de declaracions no ajuden al sector. "Hi ha missatges de responsables d'alguns ajuntaments que es llancen sense pensar i decisions que es prenen a la lleugera. Tots volem un aire més net, però perquè els vehicles siguin menys contaminants fan falta uns terminis. Cal tenir sentit comú per no perjudicar a les indústries del nostre país".