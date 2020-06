Vídeos: La marxa lenta de vehicles contra el tancament de Nissan arriba a la Diagonal

Centenars de vehicles han sortit des de les plantes de la Zona Franca de Barcelona, Montcada i Reixac i Sant Andreu de la Barca aquest matí amb direcció a l'avinguda Diagonal de la capital catalana, on confluiran.













Un cop allà, està previst que es dirigeixin a el consolat del Japó a Barcelona, a prop de el qual preveuen realitzar una acció.









Es tracta de la quarta mobilització dels treballadors després de l'anunci de tancament de les plantes de dijous passat i la primera amb vehicles.





El president de comitè d'empresa, Juan Carlos Vicente, ha demanat la implicació de tots els actors i que els assignin nous vehicles: "Tenint producció som rendibles".





"Som pioners en la matèria, la (furgoneta) NV200 elèctrica es fabrica a escala mundial, els taxis de Nova York són nostres, fabriquem amb qualitat", ha defensat.





Vicente ha sostingut que seguiran manifestant-se perquè, tant la ciutadania com la classe política, se sentin "prou pressionades" perquè entenguin que Nissan no es pot tancar.









"Això cal revertir-lo. Això ha de tenir futur. Realment som competitius perquè ho hem demostrat", ha insistit. Vicente ha afirmat que després de l'anunci de tancament "la classe política s'ha posat les piles", cosa que, ha afegit, els dóna alè.









ELS SINDICATS VOLEN CONÈIXER EL PLA D'VIABLIDAD ANUNCIAT PER NISSAN





UGT METE i la UGT de Catalunya han demanat formalment a la Ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, i a la consellera d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, Maria Àngels Chacón, que els remetin com més aviat millor el pla elaborat per ambdues administracions per a la viabilitat de les plantes de Nissan a Catalunya.









Mitjançant una carta a l'Ministeri i a la Conselleria han sol·licitat que sl'es detalli el pla anunciat en la reunió mantinguda dimarts passat, on es reiterava "la viabilitat de les plantes de Nissan intermediant un pla elaborat pel Ministeri d'Indústria i la Generalitat de Catalunya, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona i el Consorci de la Zona Franca de Barcelona ".