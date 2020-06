Torra es planta davant Nissan: "No acceptem la decisió de l'empresa"

El president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, ha insistit aquest dilluns al suport de la Generalitat en la viabilitat de Nissan i ha reclamat a Govern transferències directes i actuacions urgents, com un pla de l'automoció amb "mesures contundents", ha informat la Generalitat en un comunicat.









"No acceptem la decisió de l'empresa com una decisió final, exigim interlocució directa amb la companyia al Japó, i conèixer la memòria justificativa, amb detall, per la qual es considera que l'empresa no és viable", ha afirmat Torra, en una reunió amb els principals proveïdors de l'empresa automobilística.





El cap de l'Executiu català s'ha compromès a fer tot el que estigui a les seves mans per mantenir els llocs de treball de Nissan i la seva activitat, i ha afirmat que els preocupa "tota la cadena de valor" de la companyia automobilística.





La reunió ha tingut lloc el migdia d'aquest dilluns i ha comptat amb la participació del vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda de la Generalitat, Pere Aragonès, i els consellers de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, i d'Empresa i coneixement de la Generalitat, Àngels Chacón.





També han participat la directora general d'Indústria, Matilde Villarroya; el president del Clúster de la Indústria d'Automoció de Catalunya (Ciac), Josep Maria Vall, així com representants de diverses empreses.