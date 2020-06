Endarrerir l'edat de jubilació i flexibilitzar el mercat laboral: les mesures de Govern central per obtenir ajudes de la UE

L'Executiu nacional està preparant un pla d'ajust per presentar davant la Comissió Europea per obtenir fins a 140.000 milions d'euros de Fons de Recuperació Europeu. Segons informa Vozpópuli, el Govern central està disposat a pujar l'edat de jubilació i flexibilitzar el mercat laboral, entre d'altres mesures.









Aquestes mesures són difícils d'encaixar en un Govern de coalició amb Unides Podem, però l'Executiu creu que aquests sacrificis poden desbloquejar les ajudes i oferir una sortida per a la crisi que està vivint el país.





El Govern central està construint el seu pla de recuperació en base als estudis de l'agència Airef. L'organisme es va crear després del rescat financer derivat de la crisi de l'any 2008 i ha funcionat des de llavors. Fins el gener passat el dirigia Jose Luis Escrivà, qui ara ostenta la cartera de Seguretat Social.





Espanya té un dèficit anual de 18.000 milions d'euros en el sistema públic de pensions, de manera que des del Govern central saben que hauran d'oferir algun tipus de sacrifici a la UE per poder ser beneficiari dels fons de recuperació.





El mateix Escrivà era partidari de retardar els marges per a les jubilacions anticipades abans d'arribar a ser ministre: passar dels 62 anys actuals als 64 o 65 anys. Alhora, es preveu que a partir de 2022 s'augmenti a més de 25 anys el temps necessari per calcular la pensió, el que pot fer que caigui l'import de les prestacions per a la majoria dels treballadors.