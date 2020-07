Pamplona viu el 6 de juliol més estrany sense chupinazo de Sant Fermín

Pamplona ha superat el migdia d'aquest 6 de juliol de manera inusual, sense el chupinazo amb el que haurien d'haver començat els Sanfermines de 2020, que han estat suspesos per la pandèmia de Covid-19. No hi ha hagut ni chupinazo des del balcó de l'Ajuntament, ni massificació als carrers, ni dinars a la via pública.













Sí que s'han congregat a la plaça Consistorial 400 persones, l'aforament màxim permès per la Policia Municipal de Pamplona, per assistir al moment en què s'hauria d'haver llançat el chupinazo. Així, a les 12 hores, alguns dels assistents a la plaça, amb mocadors vermell en l'aire han cridat 'Sant Fermí, Sant Fermí'. A més, un ciutadà ha cridat les tradicionals paraules que es pronuncien des del balcó de la plaça Consistorial el dia 6: 'pamplonesas, pamplonesos, Visca Sant Fermí! Gora San Fermín !. I en diferents punts de la ciutat s'han escoltat diversos 'chupinazos' llançats per ciutadans.









A el mateix temps, l'Ajuntament ha desplegat a les 12 hores al balcó de la Casa Consistorial una pancarta amb forma de mocador en què es llegia '#LosViviremos', animant a gaudir les festes de 2021. La pancarta contenia també el missatge a basc, francès i anglès.





La Policia Municipal de Pamplona ha tallat l'accés a la plaça minuts abans de les 12 hores, un cop completat l'aforament màxim de 400 persones.





L'Ajuntament de Pamplona no ha organitzat cap acte festiu i ha remès a la ciutadania a esperar als Sanfermines de 2021 per poder gaudir de les festes. La penyes de Pamplona tampoc han organitzat actes i romandran tancades al públic.





Així, la imatge a la ciutat no és la pròpia d'un 6 de juliol, encara que nombrosos ciutadans sí que s'han vestits de blanc i vermell i hi ha hagut quedades de quadrilles, així com bars i terrasses servint dinars en carrers com l'Estafeta o Sant Nicolau , i a la plaça de l'Castell.





La Policia Municipal ha realitzat un ampli desplegament per diferents carrers de centre de la ciutat per controlar aforaments i evitar que es produeixin aglomeracions.





En concret, s'han instal·lat controls d'aforament en sis zones de Casc Antic que compten amb un major nombre d'establiments d'hostaleria, així com a la plaça Consistorial i a la plaça del Castell.





S'habiliten 14 punts de controls a les entrades i sortides dels carrers Jarauta (entre Sant Sadurní i l'inici del carrer Descalços), Sant Nicolau, Pozoblanco-Comèdies, Estafeta-Espoz i Mina, Caldereria i la zona de la plaça de la Navarrería. En cadascuna d'elles s'ha calculat un aforament permès al carrer, tenint en compte la superfície de la via i les mesures de distanciament social existents.





A més, des Policia Municipal es controla que es compleixin els nivells d'aforament de cada establiment hostaler. Es fa una crida als propis establiments perquè, en el cas que no puguin controlar el compliment d'aquestes normes (aforament, distanciament, ús de mascaretes, etc.) procedeixin a apagar la música, encendre la llum, deixar de servir i avisar Policia Municipal a través del 092, que "acudirà immediatament per restablir la situació".





Es recorda, a més, que no es podrà superar el 75% de l'aforament màxim permès a l'interior del local o els 2,25 metres quadrats per persona usuària, si escau, de les zones autoritzades per a ús públic. Les terrasses a l'aire lliure podran ser ocupades al 100% de l'aforament de les taules permeses en la llicència municipal.





En el Casc Antic i entorn no s'han autoritzat esmorzars i dinars a la via pública. Per tant, queda prohibit treure taules per dinar durant aquests dies. Queden especialment prohibits els altaveus en façanes, en exteriors o en finestres i portes orientats cap a l'exterior. Atenent a la responsabilitat de cada establiment, l'Ajuntament sol·licita i recomana no emetre els dies 6 i 7 de juliol música sanferminera.





Els horaris dels establiments, així com l'emissió de música, es correspondran amb el permès per la normativa reguladora habitual. S'haurà de complir la mesura de manteniment de la distància de seguretat interpersonal que serà de al menys 1,5 metres o, si no, mesures alternatives de protecció física amb ús de mascareta. A més, es netejarà i desinfectarà l'equipament, en particular taules, cadires, barra, així com qualsevol altra superfície de contacte, de manera freqüent.





Així mateix, s'haurà de procedir a la neteja i desinfecció del local almenys una vegada al dia. Els elements auxiliars del servei, com la vaixella, cristalleria, jocs de coberts o estovalles, entre d'altres, s'emmagatzemaran en recintes tancats i, si això no fos possible, lluny de zones de pas de clients i persones treballadores.