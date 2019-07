Arrenca Sant Fermín amb 24 persones ateses per la Creu Roja

Creu Roja ha atès un total de 24 persones durant les primeres hores de les festes de Sant Fermí. La majoria de les intervencions (10) han estat per ferides. També s'han tractat dos traumatismes, dos intoxicacions etíliques, dues intervencions d'oftalmologia, set per altres motius, i s'ha produït un trasllat a centre mèdic.









Amb motiu del començament dels Sanfermines 2019, la Creu Roja ha instal·lat tres llocs d'assistència al voltant del Chupinazo. Un d'ells en la Costa de Sant Domingo (edifici del Departament d'Educació), un segon a l'atri de la parròquia de Sant Sadurní i un tercer al començament de l'avinguda Carles III. En tots ha comptat amb personal mèdic, DUE, socorristes, servei d'ambulància i vehicles de suport, ha detallat en una nota l'entitat.





La Unitat de Primera Atenció (UPA) ubicada al Col·legi públic 'Vázquez de Mella' (amb entrada per la C / Teobaldos) ha atès al llarg del matí a 7 persones. En total, 24 persones ateses en les primeres hores de la festa per aglomeracions i accidents que es solen produir en actes multitudinaris de risc previsible.