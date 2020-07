Echenique, deixa ja de mirar a el dit ...

"Quan un dit apunta al cel, el ximple mira el dit" és una frase que sintetitza, millor que moltes altres, la capacitat que tenim molts humans de ser admesos en el molt nombrós Club dels ximples per l'afinitat que tenim a opinar amb malsana intenció sobre assumptes sobre els quals hauríem de mantenir la boca tancada.













Els poso un exemple que ara mateix és debat públic, per descrèdit de la intel·ligència política del seu conegut autor, que no és altre que e l Rosario i portaveu parlamentari de Podem, Pablo Echernique, qui, per defensar el seu cap, el immoral Pau esglésies de l'acció de la Justícia, ha parit una indecent frase sobre el col·lega d'Antena 3, Vicente Vallés que, no només evidencia que aquest polític ha perdut l'oremus, sinó que a més com a portaveu d'un grup parlamentari no sent el més mínim respecte per les formes que el seu càrrec actual li obliguen a guardar en les seves declaracions públiques.





La seva intempestiva i indecent frase dirigida a periodista que presenta el telenotícies d'Antena 3 es resumeix en una trista línia que ha causat escàndol i indignació entre la gent, per ser, no només injusta o desproporcionada, sinó per atemptar greument contra la llibertat d'expressió de tota una professió que sempre està sotmesa al judici de llei i que, per el compliment, molts professionals ens hem vist sotmesos a innombrables sobresalts i penúries. Que Echenique digui del nostre col·lega que a aquest "Li produeix granellada que les clavegueres no aconseguissin el seu objectiu" referint-se a l'entrada en el Govern de Podem, és un excés verbal que ens permet a altres informadors amb més experiència que la seva, considerar-ho, si més no, com un ignorant polític d'alta toxicitat excloent. i per tant, un greu perill per als seus propis votants i la Democràcia amb majúscules.





Com m'asseguren que La seva Senyoria a més de mal portaveu és un bon físic, em resulta encara més que incomprensible aquesta deriva seva cap al chavisme excloent, que defensa el seu cap i molts dels seus coreligionaris més sectaris que ara viuen millor que els seus desvalguts votants, abandonats a la seva sort després de la seva arribada massiva a privilegiats càrrecs ben pagats amb el pressupost públic.





Al eriodista, en canvi, que viu del seu salari professional, només queda donar-li una abraçada de solidaritat al company, Vicente Vallés, i demanar-li que segueixi en la baralla per la bona informació, perquè aquest és el millor antídot contra la intolerància i la mala política. A Atresmedia no li dic res tret que hauria, de tant en tant, mirar-se la línia editorial de La Sexta, que també és de la seva propietat, per esbrinar d'on treu tanta prepotència el partit del Senyor Iglesias i el seu amic Echenique. Potser, fins aconsegueixen donar amb la clau de tanta mala bava.





I per acabar un prec: Senyor Echenique deixi ja de mirar a el dit ......