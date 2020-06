Un debat monocolor

Ho escrivíem fa un mes: les eleccions gallegues tenen un candidat favorit, que, sense gairebé moure's, ha dispersat políticament a l'oposició aconseguint presentar-se en la recta de meta com a clar guanyador. El debat de les últimes hores així ho ha confirmat, i l'esquerra ha perdut força i carisma per presentar-se amb un candidat sòlid.

















Ningú pot amb Feijoo, ja no queda temps electoral i ell ho sap. Per això el seu comportament davant la càmeres mantenint un to moderat i institucional va descol·locar els seus adversaris, encara que és el mateix que s'ha prodigat en l'últim any i que li ha col·locat l'anell del líder moderat del PP que tempera els tarannàs més durs del seu partit i que de passada imposa la línia Rajoy a Gènova, on a l'ex president li han laminat a tots els seus ex col·laboradors.





Només falta saber si la victòria del fill predilecte d'Os Peares es queda, després de la seva probable victòria, al Fraga de la nova realitat post pandèmica o si, per la catàstrofe popular a Euskadi, també molt possible, es queda on era o es s'atreveix a parar-li els peus a Aznar, perquè el PP trobi per fi el camí perdut de centre, parlant i actuant com VOX, per així aspirar a el Govern d'Espanya. L'última vegada el president de la Xunta es va arronsar i el que va passar llavors, ja ho sabem tots.





Ara, en aquesta campanya galega només ens falta saber qui s'endurà la segona plaça, si el PSOE de Caballero el menor o El Bloc d'Ana Pontón que sense ser la millor candidata deixa sobre la taula l'aurèola de ser l'única dona candidata amb possibilitats en aquesta carrera amb clar guanyador. Però, em pregunto des de la Diàspora, quant de temps més hem d'esperar perquè sigui una dona la que dirigeixi els passos de la política gallega en el futur més immediat? En què estan pensant els partits galegos?





Amb aquesta pregunta els deixem per avui, a l'espera del dia de les votacions que desitgem siguin massives i clarificadores encara que davant de la pantalla, reiterem que el que hem vist ha estat un debat monocolor.