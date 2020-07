El brot de Covid-19 al Segrià s'alenteix: 5 nous positius en les últimes 24 hores

El brot de Covid-19 al Segrià està perdent velocitat. Segons les dades del Departament de Salut, el dia 2 de juliol es van detectar 111 casos nous de coronavirus. A l'endemà, la xifra va pujar fins a 132, i el dia 4 va començar a decaure, amb 65 nous positius. No obstant això, la millor dada ve d'ahir, quan només es van detectar 5 nous positius, de manera que sembla que el brot està arribant al final.









DADES CATALUNYA





El Departament de Salut informa que fins ara a Catalunya hi ha hagut un total de 73.330 casos positius acumulats de coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya, 173 més que ahir.





Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 4.160 persones han estat ingressades de gravetat; actualment són 45.





Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s'han comptabilitzat fins avui un total de 39.891 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la COVID-19.





Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 15.045 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus.





Pel que fa a la comarca del Segrià, des de l'inici de la pandèmia ha hagut 2.541 casos positius de coronavirus SARS-CoV-2, dels quals 136 han mort amb l'COVID-19.

Informació declarada per les funeràries





Tal com es va ordenar des del Departament de Salut, les funeràries declaren diàriament els casos de coronavirus difunts. Són un total de 12.592 persones fins ara, amb la COVID-19 o com a sospitosos. D'aquestes, 6.872 han mort en un centre hospitalari o sociosanitari, 4.099 a una residència i 796 al domicili. Els casos restants són casos no classificables per manca d'informació.