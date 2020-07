La Generalitat destina 96 milions a les residències davant d'una possible segona onada

La consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, i el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, han presentat aquest dilluns el pla de contingència de les residències de 96 milions d'euros davant d'una possible segona onada de la pandèmia del coronavirus a la tardor.









En l'àmbit sanitari, Vergés ha anunciat en roda de premsa una partida de 15 milions destinada a reforçar l'atenció primària, amb 450 nous professionals que faran seguiment dels residents dels centres a Catalunya.









Vergés ha destacat la importància dels centres sociosanitaris que aporten "un valor extra" a l'atenció dels residents, de manera que es reforçaran amb la contractació de 500 llits amb una inversió de 25 milions que, segons la seva opinió, és imprescindible.





El Homrani ha detallat l'àmbit social del pla, amb una inversió de 56 milions, destinats a reservar fins a 2.800 places sense ocupar a Catalunya perquè els centres puguin "implantar mesures de sectorització i aïllament amb èxit".





El conseller ha precisat que aquesta partida també inclou contractacions: 1.800 gerocultors, 370 infermeres per reforçar el servei nocturn i 219 tècnics per treballar en el departament, així com reforçar les funcions del responsable higienicosanitari i de la formació de tota la plantilla.