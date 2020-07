Renfe llança una oferta amb grans descomptes per viatjar a l'estiu

La companyia Renfe ha optat per llançar una gran oferta de bitllets per als mesos de juliol, agost i setembre destinada a captar el viatger espanyol perquè es desplaci durant les seves vacances amb tren.













L'oferta que ha posat en marxa l'empresa ferroviària suposa que fins a 220.000 bitllets de l'AVE i dels trens de llarga distància tindran un descompte de fins al 50%.





La campanya, que té el nom de 'Oferta YoVoy estiu. Torna a viatjar ', permet la compra d'aquests bitllets amb descompte fins que s'acabin les existències. A més, els preus i les condicions de la tarifa Promo + contempla la flexibilitat en canvis i anul·lacions.





Entre les ofertes de Renfe per a aquest estiu destaquen també preus promocionals per a parelles (2x1 a Turista + a meitat de preu) i per a famílies i grups reduïts (4x100 o 4x120 euros). Els descomptes i les ofertes són variables en funció de la línia d'AVE, Alvia i Euromed de què es tracti.





L'objectiu prioritari de Renfe és oferir als viatgers màxima seguretat i confiança a l'hora de viatjar, i recuperar així els seus hàbits de mobilitat en transport ferroviari. Per això, la companyia continua reforçant els procediments de neteja i desinfecció de tots els trens, per tal d'oferir un entorn segur durant el viatge.





Aquests procediments de neteja i desinfecció dels trens, així com les diverses mesures d'embarcament, desembarcament ia bord dutes a terme per Renfe, han permès obtenir el certificat AENOR enfront de l'COVID-19 per al transport de viatgers.





A més, Renfe ha implantat un servei de manteniment de la higienització en ruta dels trens Ave i Llarga Distància, que comença abans de la sortida del tren, amb la higienització dels punts de contacte dels viatgers en el procés d'accés als cotxes (botoneres, agafadors, marcs de portes, etc.).





A l'interior del tren i durant el trajecte, el personal de manteniment s'encarrega de mantenir les condicions higièniques de les zones comunes. A més, en les parades intermèdies repassen la taula o tauleta del respatller dels seients que queden lliures, els recolza braços de les butaques i la substitució dels capçals.





Aquests treballs se sumen als que ja es realitzen amb els trens en buit (tots els trens es desinfecten a l'inici i al final del servei), per tal d'extremar les condicions higienicosanitàries, i oferir als viatgers un entorn segur a l'hora de viatjar. Tots els viatgers rebran, a més, tovalloletes i / o gel hidroalcohòlic durant el check-in, i disposaran de dispensadors de gel en els WC de tots els trens.





Així mateix, Renfe ha introduït millores en la ventilació de l'interior dels trens, amb l'augment de les renovacions completes d'aire en els cotxes, que es realitzen cada 7 minuts.