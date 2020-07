El Govern suspèn les comunicacions al Centre Penitenciari de Ponent

El Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya ha decidit suspendre les comunicacions al Centre Penitenciari de Ponent mentre duri el confinament a la comarca de Segrià.









Aquesta decisió implica que els familiars no podran visitar els presos, que tampoc podran rebre paquets ni fer transferències de diners de manera presencial en els comptes de les que els interns poden tenir a l'interior del centre penitenciari.





Per intentar compensar aquestes mesures, els responsables dels centres penitenciaris han optat per permetre que es duguin a terme videoconferències. A més, s'ha donat permís per augmentar considerablement el nombre de trucades que els interns poden fer a l'exterior.





Per contra, queden ajornats els permisos penitenciaris per a tots els interns i tampoc es podran realitzar trasllats de presos a altres centres, ni podran ser rebuts condemnats procedents d'altres presons.





En el cas que s'hagin de fer nous ingressos, els nouvinguts estaran obligats a sotmetre a una quarantena de 14 dies, durant els quals romandran allunyats de la resta dels interns i dels funcionaris de presons. També s'han de sotmetre a quarantena aquells interns que en els dies passats hagin realitzat sortides als jutjats o als hospitals.