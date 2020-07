Catalunya reporta 4 defuncions i arriba a les 12.596 morts per Covid-19

Les funeràries s'han registrat fins aquest dimarts 12.596 morts a Catalunya per coronavirus, quatre més que en l'últim balanç: 6.874 en hospital o centre sociosanitari, 4.099 en residència, 796 en domicili, i la resta són casos no classificables per manca d'informació.





El comunicat de la Conselleria de Salut de la Generalitat amb el balanç diari de morts i afectats part de la informació de les funeràries, que declaren diàriament els casos de difunts amb coronavirus.









Fins ara hi ha hagut 73.597 casos positius de coronavirus SARS-CoV-2 confirmats per prova diagnòstica (test ràpid o PCR): 267 més que en el recompte anterior.





De el total de casos, 4.164 han estat hospitalitzats en estat greu (actualment 45), i les altes hospitalàries són ara 39.937.





Pel que fa a residències de gent gran, hi ha fins ara 15.059 persones que han donat positiu i hi ha 543 en aïllament per cas sospitós o confirmat.





BALL DE XIFRES AL SEGRIÀ





Pel que fa a la comarca del Segrià (Lleida), des de l'inici de la pandèmia ha hagut 2.615 casos positius de Sars-Cov-2, dels quals 136 han mort amb Covid-19.





Segons les dades aportades per la Generalitat a data d'ahir, diumenge passat es van produir 5 contagis. No obstant això, Salut ha corregit les dades, i finalment s'han confirmat 62 nous.





Al llarg de dilluns es van produir només 13 contagis segons ha reportat el Departament de Salut, tot i que la xifra pot acabar sent força més elevada si es torna a produir una correcció de les dades aportades.