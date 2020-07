Satse denuncia el tancament de 7.000 llits d'hospitals aquest estiu malgrat que "la Covid-19 segueix entre nosaltres"

El Sindicat d'Infermeria, Satse, critica que, un any més, les retallades d'estiu als hospitals i centres de salut de suposaran menys llits, concretament unes 7.000, ja que "s'ha prioritzat el estalviar diners a costa de la salut i seguretat de ciutadans i pacients ", malgrat que" la Covid-19 segueix entre nosaltres ".













En concret, i segons les dades recollides en les diferents autonomies, s'han tancat 1.580 que corresponen a Andalusia; 1.270 a Madrid; 837 a País Basc; 500 a Aragó; 400 a Galícia, i 342 a Extremadura. En el cas de Catalunya, s'han pogut recollir dades d'alguns dels hospitals dependents de l'Institut Català de la Salut (ICS), llançant una xifra de 518 llits tancats.





Pel que fa a Astúries són 290 llits tancats; a Castella-la Manxa, 194 llits; a Múrcia, 168; a les Illes Balears, 136, i Navarra, 112. Així mateix, són 100 llits tancats a Cantàbria; 87 a Castella i Lleó; 38 a La Rioja, i 35 a Canàries. En Comunitat Valenciana, l'administració no ha ofert als SATSE les dades corresponents.





El sindicat recorda que va reclamar durant la crisi de la Covid-19 que, donades les especials circumstàncies d'aquest any, els serveis de salut implementéssin un "Pla de Xoc" per millorar l'assistència a pacients amb coronavirus i a la resta de persones amb qualsevol altre problema de salut i reduir les llistes d'espera, i lamentablement ha constatat que han recorregut, com tots els anys, a tancar llits per no haver de contractar més personal sanitari.





D'aquesta manera, afegeix, cometen "els mateixos errors de sempre" i s'acredita que l'administració sanitària pública poc ha après de la greu crisi sanitària soferta pel coronavirus. Així mateix, critica que els diferents serveis de salut autonòmics tornen a paralitzar fins després de l'estiu les consultes externes, les proves diagnòstiques i les intervencions quirúrgiques no urgents. També subratlla que les "retallades" d'estiu afecten els centres de salut, ja que un alt percentatge d'ells tanquen les portes a les tardes.





"Els diferents responsables sanitaris han tornat a primar els interessos econòmics en lloc de millorar l'atenció sanitària, i per molt que han dit el contrari durant els mesos de la pandèmia, no han après dels seus errors passats i tornen a fer el 'tancament per vacances 'de llits, quiròfans i consultes externes, a més de centres de salut ", apunta.





TAMBÉ FALTA PERSONAL SANITARI

Pel que fa al personal sanitari, el Sindicat incideix que, en lloc de reforçar-les plantilles d'infermeres, infermers i fisioterapeutes, s'està tornant a cometre el greu error de tots els anys de deixar-les "sota mínims", al no substituir tots els professionals que tenen vacances o estan de baixa per malaltia, embaràs o qualsevol altra incidència, sobrecarregant als professionals que treballen durant l'estiu, tot i el patiment inhumà suportat durant mesos per haver de lluitar amb el coronavirus.





"En aquests moments, es requereix, més que mai, ser curosos i generosos amb els professionals per possibilitar la seva autocura, tant des del punt de vista físic com psíquic", afegeix el sindicat que sempre ha reclamat que es cobreixi tot lloc de treball de una infermera, infermer o fisioterapeuta que queda descobert a l'estiu.





Està constatant com el percentatge de contractació de suplències d'infermeres oscil·la aquest any entre el 30 i 40 per cent en les diferents comunitats autònomes, és a dir, "de cada 100 infermeres que se'n van de vacances només es contracta un màxim de 40, amb la qual cosa el treball de 60 professionals han de fer les que es queden ", expliquen.