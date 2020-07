Jair Bolsonaro dóna positiu en coronavirus

El president del Brasil, Jair Bolsonaro, ha confirmat aquest dimarts el seu positiu en coronavirus després de realitzar-se la prova PCR. "Estic perfectament bé", ha dit el mandatari als periodistes des de la seva residència oficial.





"Tot va començar diumenge amb una breu indisposició", ha explicat el president brasiler, de 65 anys, en una entrevista amb CNN Brasil, Record i TV Brasil. Les seves declaracions han arribat després de moltes hores de rumors sobre el seu estat de salut.





Acabada la burla del Covid-19 en diverses ocasions i dir que les màscares no són necessàries, Bolsonaro ha comparegut davant dels mitjans amb la cara coberta. Segons ha confirmat, només ha experimentat símptomes lleus, com febre baixa i tos.





Bolsonaro sempre ha considerat exagerada la decisió dels governs de molts països d'ordenar el confinament dels seus ciutadans, ja que ha menyspreat en repetides ocasions que el virus sigui tan letal com afirma la comunitat científica.





Això li ha portat a passejar-se per tot el país sense adoptar cap mesura de seguretat, acostar-se a milers de persones menyspreant els advertiments dels científics. Un dels seus últims actes públics va ser reunir-se amb l'ambaixador dels Estats Units al Brasil el passat 4 de juliol, dia de la Independència estatunidenca, sense mesures de seguretat contra la Covid-19 fent gala del seu menyspreu per perill de contagi.





Després de reconèixer que ha estat contagiat, Bolsonaro ha afirmat que ja ha pres alguns medicaments per a rebaixar els efectes del virus, i ha assegurat que es troba bé i que no té intenció d'apartar-se de les seves obligacions com a president. "He pres medicines com azitromicina i hidroxicloroquina i em sento millor. Per això no abandonaré les obligacions del meu càrrec, m'agrada estar entre la gent", ha afirmat.









El president brasiler ha estat, fins ara, un negacionista de la pandèmia pel que s'ha negat a adoptar mesures dràstiques al Brasil. Això ha convertit al gran país sud-americà en el segon del món més colpejat per la pandèmia, només darrere dels Estats Units. Més d'1,6 milions d'afectats i més de 65.000 morts reconeguts per les autoritats han posat en dubte la presidència de Bolsonaro al capdavant del país.