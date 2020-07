Càritas denuncia un augment descontrolat de l'atur entre les persones que atén

La crisi econòmica ha colpejat amb enorme duresa a aquells sectors de la societat més vulnerables, als quals abans de la crisi ja tenien serioses complicacions per sobreviure i que ara han vist augmentats els seus problemes.









Així ho denuncia Càritas en un informe en el qual assenyala, entre altres coses, que gairebé el 70% de les persones a les quals atén s'han trobat sense feina per culpa de la situació econòmica que s'ha produït per la pandèmia.





Això vol dir que el percentatge d'aturats que han de recórrer als serveis que ofereix l'organització ha augmentat, només en el que fa referència a la ciutat de Barcelona, en un 26,4%, una xifra que en el si de Càritas es considera com a molt preocupant, sobretot per les escasses possibilitats de recuperar la seva feina que les persones afectades tindran en el curt i mitjà termini.





A aquests cal unir que molts dels treballadors atesos per Càritas són persones que solen obtenir els seus ingressos gràcies a l'economia submergida, que ha estat durament colpejada durant la pandèmia, a més que és la que pitjors condicions presenta per a la seva recuperació.





En l'informe realitzat per l'ONG s'assegura que els ingressos mitjans de les famílies que acudeixen als seus serveis s'han reduït fins a un 36%. Però això és en el cas d'aquells treballadors que estan en situació de legalitat. La situació és molt pitjor per als que es guanyen el suport a l'economia submergida. En aquest cas, la reducció dels seus ingressos ha estat del 73%, el que els ha deixat en una situació d'extrema vulnerabilitat.





El problema s'agreuja per a aquestes persones si es té en compte que la seva situació d'il·legalitat els impedeix tenir accés a les ajudes socials posades en marxa des de les administracions, com l'Ingrés Mínim Vital o la Renda Garantida de Ciutadania, el servei d'atur o les ajudes al lloguer. En aquest cas es troben moltes persones que han de buscar feina fora del mercat laboral normalitzat. Són netejadores, cuidadores de gent gran, manters o aquells que es dediquen a la recollida de residus els que es troben en una situació més complicada.





AJUDES

Per això, Càritas el projecte de Càritas 'Feina amb Cor' ha aconseguit que 105 persones a les quals ha acompanyat en la seva recerca de feina hagin aconseguit trobar-lo en serveis de neteja i manteniment, serveis sanitaris i d'atenció social.





La responsable del programa de formació i inserció laboral de Càritas, Desirée García, ha indicat que "en aquest context d'emergència és més necessari que mai continuar acompanyant les persones perquè no perdin l'esperança, i que sàpiguen que, tot i les adversitats, és possible tornar a tirar endavant ".





Des de Càritas s'ha demanat a les diferents administracions que adoptin les mesures necessàries per posar fi a aquest tipus de situacions, ja que les necessitats socials s'han multiplicat, així com les necessitats d'ocupació per part de les persones en situació d'exclusió social.