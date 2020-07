L'OMS reconeix que el virus sí que es transmet per l'aire

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) reconeix que el virus sí que es transmet per l'aire. Després dels dubtes manifestats pels responsables de l'organització que el virus es transmetés per via aèria, finalment han acabat per reconèixer que aquesta possibilitat és molt real.









El canvi d'opinió de l'organització s'ha produït després de la presentació de nombrosos estudis científics en els quals els investigadors han evidenciat que la transmissió per via aèria és real. Per això, els responsables de l'OMS han anunciat que ben aviat presentaran un informe en què es resumiran totes aquestes investigacions.





Els responsables de l'organització consideren que no s'ha de tancar la porta a aquest tipus d'investigacions i han reconegut que porten diverses setmanes escoltant els científics especialistes, tot i que han considerat que res es pot donar per definitiu. "És cert que han aparegut noves proves, però no podem donar res per definitiu. Les investigacions continuen i no es pot descartar que la possibilitat de la transmissió aèria en llocs públics, sobretot en aquells en què les aglomeracions de la gent ofereixin unes condicions molt favorables per als contagis", han assenyalat responsables de l'organització.





VIRUS S'ESTÀ ACCELERANT

D'altra banda, els mateixos responsables de l'OMS han reconegut que a escala mundial no s'ha assolit el pic de la pandèmia. És més, les dades recopilades per l'organització han demostrat que la transmissió de virus s'està accelerant.





Les dades apunten que a tot el món s'han assolit els 11,4 milions de contagiats i que els morts han superat els 535.000.





I han llançat una seriosa alerta. "El món va trigar 12 setmanes a arribar als 400.000 casos i durant el cap de setmana s'han registrat més de 400.000 casos a tot el món", han assenyalat des de l'OMS com a mostra que la transmissió de virus està sent molt més ràpida que fa unes setmanes.





Per això, ha demanat als governs de tots els països afectats perquè prenguin les mesures necessàries per frenar aquesta ràpida transmissió, ja que és l'única manera de controlar el virus a escala mundial.





Així mateix, i pel que fa a la controvèrsia que existeix sobre l'origen del nou coronavirus, el director general de l'OMS ha informat que experts de l'organisme de Nacions Unides viatjaran a la Xina en el proper vol disponible per identificar la font zoonòtica de la Covid- 19 i determinar la forma en què la malaltia va saltar d'un animal a un altre.