Residències 5+1 es concentra davant del Parlament per demanar el canvi de model en les residències

Les propostes que ha presentat el Govern de la Generalitat durant el debat sobre la gestió de la pandèmia a les residències de la tercera edat no han agradat als familiars dels ancians.





Els membres de la Plataforma Residències 5 + 1 s'han concentrat davant de Parlament de Catalunya mentre al seu interior els diputats debatien sobre la gestió de la pandèmia a les residències i el Govern presentava les seves propostes per a la reforma de sistema.





No obstant això, aquestes propostes no compleixen, ni de lluny, les exigències dels familiars, que veuen com els principals temes queden sense solució.





Mentre els familiars exigeixen que a la residències es solucionin temes com que l as habitacions siguin individuals, que s'obligui a la presència durant les 24 hores a el dia de serveis mèdics, amb metge i personal sanitari de forma permanent, la presència d'un gerocultor per cada quatre residents, i que l'atenció mèdica torni als centres d'atenció primària.









Les propostes de la Generalitat ni tan sols planteja el tema de les habitacions individuals, només demana la presència de serveis mèdics permanent en residències amb més de 60 residents i ni s'estudia deixar fora de servei a les concessionàries, durament criticades per la gestió de les residències que estan sota el seu control.





Els concentrats consideren que les propostes de la Generalitat amb prou feines són un pegat per a una situació molt delicada que es ve arrossegant des de fa molt de temps. Defensen que els problemes de les residències mereixen més atenció ja que són problemes estructurals que no es solucionaran amb decisions com les que la Generalitat està disposada a posar damunt de la taula.





La concentració es repetirà divendres que ve, quan el Parlament votarà les propostes presentades pel Govern.