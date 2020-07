La consellera de Cultura MariÃ ngela Vilallonga creu que al Parlament es parla "massa castellÃ "

La consellera de Cultura de la Generalitat, Mariàngela Vilallonga, ha assegurat aquest dimecres que també es parla "massa castellà" al Parlament després de la polèmica que va aixecar que afirmés que passa el mateix a TV3.









"Sí que trobo que en aquesta cambra es parla massa castellà. És clar que sí, perquè la llengua pròpia de Catalunya és el català, l'occità i l'aranès", ha defensat en la sessió de control al Parlament en resposta a una pregunta de la diputada de Cs Sonia Serra sobre l'ús de les llengües cooficials en les manifestacions culturals.





Segons Vilallonga, el concepte de llengua pròpia apareix a l'Estatut, votat a la cambra, destacant que aquest concepte es refereix a les que s'han desenvolupat en un territori: "En el territori de Catalunya, al País Valencià i les Illes Balears, la llengua pròpia és el català, que és germana de l'castellà, del portuguès i de les llengües romàniques, que són filles de el llatí".





Sobre TV3, ha recordat que el Parlament va aprovar la Llei de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), que recull que "el servei públic de la comunicació audiovisual de la Generalitat consisteix a difondre i promocionar la llengua catalana i oferir un entreteniment de qualitat ", i que la llengua per prestar aquest servei és el català.





Tot això després que Serra hagi advertit que Cs no permetrà que "menyspreïn l'espanyol ni s'apropiïn del català" perquè les llengües són de tots, ha afirmat.





"A Catalunya no hi ha una llengua, hi ha tres. La majoria de catalans les fem servir amb tota normalitat, i ho veiem com una riquesa i no com un problema", ha tancat.