Lorena Roldán creu que hi ha "presos de primera i de segona" pel tercer grau dels polítics de l'1-O

La consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Ester Capella, ha defensat aquest dimecres que els presos independentistes no tenen "ni més ni menys drets que ningú, tots igual" després que les juntes de tractament de les presons proposi el tercer grau penitenciari per a tots ells.









Així ho ha manifestat durant la sessió de control als consellers al Parlament català en resposta a una pregunta de la líder de Cs a Catalunya, Lorena Roldán, que ha acusat Capella de permetre que hi hagi "presos de primera i de segona, ja això se'n diu arbitrarietat ".









Segons Capella, la decisió de les juntes de tractament és de caràcter "tècnic" i ha criticat que Roldán enlletgeixi una decisió presa pels funcionaris públics que estan en les juntes de tractament.





"No he escoltat que defensi els funcionaris públics, només assenyalen el que no els agrada", ha retret la consellera, després de recordar que la llei preveu que ningú s'ha de mantenir en un grau si és susceptible de poder progressar a un altre més flexible.





També ha reiterat que ningú al Govern, començant pel president de la Generalitat, Quim Torra, pot canviar una sentència que, al seu parer, és injusta: "No han d'estar a la presó, no han comès cap dels delictes que se'ls imputen , i haurien d'estar en llibertat ".