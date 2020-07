Barça i Espanyol disputen un derbi ple d'urgències

Un derbi dels que ja no es recorden. Des del Tamudazo de 2007 no es vivia un derbi al Camp Nou amb tantes urgències. En aquella ocasió, el gol de Tamudo en el camp del Barça apartava els blaugrana de el liderat en la penúltima jornada de Lliga, que va acabar sent per al Reial Madrid.









Ara les coses no són molt diferents, llevat que l'Espanyol baixarà a Segona si no puntua ... i tot i així, el seu descens està pràcticament decidit. I el Barça es juga seguir estant en la lluita pel títol. A quatre punts de Reial Madrid amb dotze per disputar, una ensopegada pot ser crucial, encara que mentre les matemàtiques ho permetin ...





Aquests són els principals al·licients per a un derbi que es viurà en silenci, sense públic, amb dos tècnics debutants en aquest tipus de trobades i amb un Barça que sembla haver recuperat l'alè després de la seva golejada davant el Vila-real.





El tècnic blaugrana, Quique Setién, tornarà a apostar pel trident Messi-Suárez-Griezmann, que sembla haver recuperat les bones sensacions.





Per la seva banda, Rufete sap que té les coses molt difícils. Després de cinc partits consecutius amb derrota, el partit de Camp Nou no és el millor escenari per buscar la seva primera victòria, però l'esperança és l'últim que es perd.