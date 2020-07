¿Hi va haver vida a Mart? Estats Units, UEA i la Xina volen saber la resposta

Tres missions i un objectiu en comú: conèixer millor Mart. El planeta vermell és un dels més estudiats pels científics per la seva proximitat a la Terra, a més d'haver pogut albergar en algun moment aigua i en conseqüència, vida. En el próxim mes, Xina, Estats Units i Emirats Àrabs Units (EAU) enviaran naus amb robots per poder començar a comprendre millor tots els misteris que envolten al planeta veí, segons informa la revista Nature.









Els tres projectes són pioners i estan enfocats en diferents direccions. Xina busca que un dels seus robots espacials, o rovers, pugui fer les primeres passes de la nació a Mart després d'haver aconseguit amb èxit explorar la Lluna. UEA llançaran un orbitador, i serà la primera missió interplanetària realitzada per una nació àrab. Finalment, els Estats Units i la NASA, amb més experiència en recórrer el planeta vermell, volen trobar alguna evidència que demostri que ha existit vida a Mart. De la mateixa manera, volen recol·lectar algunes roques i dur-les cap a la terra per poder analitzar bé els materials que componen la superfície del planeta.





Com recorda la revista Nature, "Mart és un cementiri de naus espacials fallides", pel que no és possible saber si alguna d'aquestes tres missions podrà finalitzar amb èxit. Però, de fer-ho, "reescriuran substancialment la comprensió científica de la planeta", expliquen a la revista.





Els robots de Estats Units i la Xina exploraran zones de la planeta que encara no han estat explorades per cap altra nau encara, i Emirats Àrabs estudiarà com és l'atmosfera de la planeta.





Aquestes tres missions han aconseguit suportar la pandèmia del Covid-19. Rússia i Europa tenien previst col·laborar per enviar una nau a Mart, però el projecte s'ha retardat a causa de virus.





UN VIATGE D'ANADA I TORNADA





Sens dubte, la missió més interessant és la plantejada pels Estats Units, que pretén, per primera vegada, enviar un robot a Mart i fer-lo tornar a la Terra. No arribaria fins al 2031, però de fer-ho, portaria cap a la nostra llar les primeres mostres sobre el planeta vermell i amb això, es podria conèixer quina ha estat la seva història.









Els quatre rovers que ha enviat Estats Units al planeta vermell: Sojourner el 1997; Spirit i Opportunity el 2004; i Curiosity el 2012, estaven orientats a explorar. Però amb aquesta nova aposta Estats Units pot arribar a tenir a les mans roques procedents de Mart, i a través d'estudis saber quina ha estat la història geològica de la planeta. D'aquesta manera, s'acabaria amb qualsevol dubte sobre si hi ha hagut o no, vida. No obstant això, encara s'haurà d'esperar al menys una dècada per poder respondre aquesta pregunta.





"Aquesta missió ens brinda la primera oportunitat de fer preguntes fonamentals sobre si hi havia o no vida a Mart a el següent nivell", diu a Nature Sherry Cady, una astrobiòloga de el Laboratori Nacional del Nord-oest de el Pacífic en Sequim, Washington.