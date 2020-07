La Fiscalia recorre les sortides de presó de Romeva, Cuixart i Sànchez

La Fiscalia ha presentat recursos davant el Jutjat de Vigilància Penitenciària per la decisió de les autoritats penitenciàries catalanes d'atorgar permisos de sortida de presó a l'exconseller Raül Romeva, a l'expresident d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i a l'expresident de l'ANC, Jordi Sànchez.









En el seu escrit, la Fiscalia argumenta que no es donen les condicions legals perquè aquests presos rebin aquests beneficis penitenciaris. En el cas de Romeva, se li va donar autorització al març per sortir de la presó tres dies entre setmana per treballar en una associació de cooperació internacional.





Pel que fa a Cuixart, el fiscal es refereix a un permís de sortida de presó proposat per la junta de tractament de la presó de Lledoners, que va ser avalat per la jutge el 23 de juny. La Fiscalia considera que Cuixart no ha complert la meitat de la condemna que li va ser imposada, que no ha reconegut el delicte que va cometre i que, a més, ha reconegut públicament que tornaria a fer el que va fer.





Pel que fa a Sànchez, el fiscal assegura que, a més de no haver reconegut el delicte pel qual se'l va condemnar, no s'ha sotmès a cap mena de tractament penitenciari dirigit a condemnats per sedició.





Igualment recorda que els condemnats pels fets de l'1-O ja han vist aplicat el règim que els permet sortir de presó, el que a parer seu suposa utilitzar una mesura de caràcter excepcional de forma generalitzada com a forma d'atorgar un règim de semillibertat als condemnats per aquells fets.