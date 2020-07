El frau de Jordi Pujol Ferrusola a Hisenda va poder ser de 16,6 milions

El fill gran de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol, Jordi Pujol Ferrusola, podria haver defraudat a la Hisenda espanyola més de 16 milions d'euros. Així es fa comptar en l'informe elaborat per l'Agència Tributària i que ha estat lliurat a l Jutjat Central d'Instrucció número 5 de l'Audiència Nacional.





No obstant això, en el mateix informe es reconeix que part dels delictes comesos pel fill de l'expresident ja han prescrit, per la qual cosa tan sols se li podrien reclamar al voltant de 9 milions d'euros, la quantitat presuntament defraudada des de 2006.





L'informe s'ha elaborat "d'acord amb les dades que obren en la base de dades consolidada de l'Agència Tributària, als informes emesos per la UDEF, a la documentació que obra en la causa i als fets detallats en tots els informes que s'han elaborat fins a aquesta data "i s'ha tingut en compte que gràcies a les comissions rogatòries enviades a les autoritats suïsses es va saber de l'existència de dos comptes en bancs suïssos a nom de l'acusat.





L'informe analitza la naturalesa de determinades factures emeses per les entitats IMISA, Project Marketing CAT i Active traslation SA, les tres suposades societats pantalla creades per Pujol Ferrusola, a una sèrie d'empreses constructores en els exercicis 2004 a 2012, ambdós inclosos. No obstant això, cap d'elles hauria tingut treballadors en nòmina i les úniques operacions realitzades es van fer en nom de Jordi Pujol Ferrusola.