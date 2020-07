Cancel·lats els casals de Reial Club de Polo de Barcelona per un brot

El Reial Club de Polo de Barcelona ha cancel·lat sense data de retorn dels casals d'estiu i la resta d'activitats previstes per a menors per un brot de la pandèmia de coronavirus que ha afectat tres monitors, segons han explicat fonts de club.









Segons ha avançat el Tot Barcelona, s'ha cancel·lat tota l'activitat "fins a nou avís" després de detectar tres casos positius entre la vuitantena de monitors que treballen en aquest estiu al club.

No obstant això, des del Reial Club de Polo de Barcelona han assegurat que no descarten "reprendre l'activitat" estiuenca més endavant si és possible en el marc de la pandèmia de coronavirus.





GIRONA

A més, fonts de la Conselleria de Salut han informat que un menor d'un casal esportiu de Cassà de la Selva (Girona) ha donat positiu amb una prova PCR després de mostrar símptomes de febre alta i diarrea.





El menor i la seva família estan en aïllament, així com nou nens més i dos monitors que formaven part del mateix grup que l'afectat.





Cap dels menors mostra símptomes de manera que "no s'han realitzat més proves PCR", i des del departament asseguren que no es pot parlar d'un brot sinó d'un cas aïllat.

Pel que fa al casal, segueix en funcionament amb la resta de grups i han assegurat que s'han complert amb "totes les normes i recomanacions que s'han de seguir".





LLEIDA

Sobre el cas confirmat de coronavirus en una monitora de l'Esplai Estiu Esport de l'Ajuntament de Tàrrega (Lleida), la cooperativa Lleure Qualia ha informat aquest dijous en un comunicat que "s'estan complint totes les normatives" i que no cal aïllar el grup de convivència de la monitora.





D'altra banda, la cooperativa ha explicat que el casal d'estiu d'Albesa (Lleida), en el qual també s'ha detectat un cas positiu en una monitora, s'ha decidit suspendre "per precaució".