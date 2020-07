El CSIC ja té a punt una de les seves vacunes contra el coronavirus

El Centre Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) ja ha començat a fabricar la seva primera vacuna contra el coronavirus. Els científics de centre confien que aquesta vacuna pugui provar-se en grups reduïts d'éssers humans en els pròxims mesos, tot i que confien tant en la seva efectivitat que han posat en marxa els processos industrials per a la seva fabricació.









Encara que han reconegut que de moment no estan fabricant vials amb dosi individual, la intenció dels científics és tenir tot el material preparat per quan es doni el vistiplau definitiu a aquesta vacuna. Això passarà si, com esperen, els propers assaigs clínics amb persones confirmen la total efectivitat de la vacuna.





La intenció és escurçar els terminis perquè es pugui actuar amb rapidesa en el moment oportú. Per això, els científics han optat per acumular els components necessaris per a la fabricació de la vacuna, així com el líquid nutritiu necessari per acollir les dosis de la vacuna ja provada en éssers humans.





Algunes fabriques ja es troben en fase de producció, ja que els científics consideren que serà bàsic guanyar temps per frenar com més aviat millor l'expansió de virus, que des que es va detectar a la Xina fa poc més de set mesos ha causat una enorme mortalitat en tot el món, tot i que les xifres poden pujar de manera sensible per l'espectacular augment del nombre de contagiats en determinats països.





D'altra banda, els membres de la comunitat científica creuen que els brots que s'han detectat fins ara suposen un seriós problema, ja que no estan controlats, de manera que alguns pensen que pot tractar-se de l'inici d'una segona gran onada.





Malgrat això, defensen que ara la ciutadania està més preparada i més mentalitzada que al mes de març, per la qual cosa és molt probable que les mesures de seguretat siguin molt més efectives i l'impacte de la pandèmia sigui menor.





Un dels inconvenients que els científics han detectat és el paper que els joves estan exercint i asseguren que el fet que ara s'estigui veient una sensible rebaixa en l'edat dels contagiats evidència que aquests no s'ho han pres amb la suficient serietat, per la qual cosa haurien de mentalitzar-se que el seu paper és fonamental per acabar amb els contagis.