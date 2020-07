El CSIC crea un nou test que detecta la immunitat contra el Covid-19 i té una fiabilitat de més del 98%

El Consell Superior d'Investigacions Científiques (CISC) ha desenvolupat un test d'anticossos que permet conèixer la immunitat enfront del Covid-19, la malaltia que provoca el nou coronavirus, amb un 98 per cent de fiabilitat.









Així ho han evidenciat els estudis realitzats al costat dels serveis madrilenys d'Immunologia de l'Hospital Universitari La Princesa i de l'Hospital Universitari de la Paz. "Aquest test és un exemple de com els anys d'investigació bàsica donen els seus fruits", ha comentat la presidenta del CSIC, Rosa Menéndez, després de puntualitzar el treball ha estat desenvolupat per quatre grups de recerca de el Centre Nacional de Biotecnologia (CNB-CSIC) .





A més, durant la presentació de el nou test, Menéndez ha destacat la importància que per al CSIC tenen les donacions privades, ja que els permeten que puguin fer els seus projectes. De fet, ha informat que han rebut més de 12 milions d'euros a través d'aquest tipus de donacions. "Sense ells no hagués estat possible", ha assegurat.





I és que, els tests van ser produïts en format 'kit ELISA', per l'empresa espanyola Immunostep. El seu conseller delegat, Ricardo Jara, ha informat que compten amb una capacitat de producció de 14.000 test diaris i que esperen que en "qüestió de setmanes" pugui estar disponible en els hospitals.





El 'kit ELISA' està basat en procediments que es fan habitualment en hospitals i laboratoris especialitzats i permeten determinar la concentració i el tipus d'anticossos generats durant una infecció. La durada d'aquesta prova i, per tant, del test desenvolupat pel CSIC és d'unes dues hores.





Els test d'anticossos actualment comercialitzats presenten dos problemes, com així ho ha explicat el cap de l'àrea d'Estratègia Comercial i Internacionalització del CSIC, Javier Maira Vidal: la disponibilitat, perquè se sol dependre d'altres països, i la seva fiabilitat, que actualment arriba aproximadament al 80 per cent.





"Amb el nou test se solucionen aquests problemes ja que és una tecnologia espanyola, fabricada a Espanya i que permetrà cobrir tant la demanda nacional com la d'altres països que ho puguin necessitar, i, a més, compta amb una fiabilitat del 98 per cent" , ha comentat Maira Vidal.





En aquest sentit, la investigadora principal, Mar Valés, ha explicat el procés de desenvolupament d'aquest test, assegurant que permet detectar tres tipus d'anticossos: la IgM, la primera que es genera després de la infecció i que indica que la persona està iniciant la resposta a la malaltia; la IgG, que es produeix en un moment més avançat de la infecció i pot perdurar en el temps, informant, fins a nou mesos després, que una persona ha patit la malaltia; i la IgA, que es produeix en estats primerencs però que pot ser detectada en fases tardanes.





"El treball tècnic va acabar fa diverses setmanes. Ara estem col·laborant amb l'Hospital de la Princesa per avaluar la qualitat de l'assaig i testar als sanitaris, així com amb l'Hospital La Paz, que ho està fent servir per avaluar als pacients pediàtrics", ha explicat la investigadora, per assenyalar que es farà un seguiment a llarg termini per saber quant temps dura la immunitat.





A més dels 'kits ELISA', aquesta tecnologia pot produir-se en el format de tires inmunocromatogràfiques, una tècnica similar a la que s'empra en les proves d'embaràs, que també es coneixen com a test ràpids d'anticossos perquè el resultat es genera en només 15 minuts. El CSIC ja està pactant amb diverses empreses espanyoles la llicència d'aquests tests en aquest format.