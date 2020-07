El madridista Vinicius dona l'ensurt en el test per coronavirus

El davanter brasiler del Reial Madrid Vinicius Junior ha donat negatiu en les proves del coronavirus. L'alarma s'havia disparat al club blanc ja que en la primera prova que li havien fet el test havia resultat fallit, de manera que els responsables mèdics han hagut de fer-li una nova prova per descartar que estigués contagiat.









Els jugadors blancs, com tots els de la resta de les plantilles dels equips professionals, se sotmeten regularment a proves per descartar contagis, anàlisi que du a terme tant la Lliga de Futbol Professional com els mateixos clubs.





Ha estat en una d'aquesta últimes proves que les alarmes han saltat al Reial Madrid. En el cas que el resultat de l'última prova no hagués estat concloent, el jugador es perdria el partir dl equip blanc davant l'Alabès.





Vinicius s'ha convertit en un jugador important en l'esquema de Zinedine Zidane i la seva absència hauria estat un handicap molt important per a la davantera blanca.