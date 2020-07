Els empresaris de Lleida aposten per microconfinaments

El comitè de crisi de la Cambra de Comerç de Lleida ha assegurat aquest dijous que el confinament perimetral de la comarca del Segrià aplicat per la Generalitat per frenar els contagis de coronavirus "no és la solució", i ha demanat un model de microconfinaments selectius.













L'entitat empresarial aposta per microconfinaments selectius "que permeten realitzar unes accions mes quirúrgiques i per tant més efectives, sense afectar la resta de l'activitat ciutadana i per descomptat a l'empresariat", assenyala l'entitat en un comunicat.





"Un confinament domiciliari de la població de Segrià com s'està plantejant en alguns mitjans podria generar un impacte sobre els sectors empresarials i concretament sobre el comerç i l'hostaleria que provocaria el tancament definitiu de molts establiments", ha agregat.





Davant l'agreujament de la situació sanitària i de crisi econòmica provocada per Covid-19, el comitè de crisi vol posar de manifest el seu "descontentament de la gestió que des de les administracions s'està portant".





"La manca d'improvisació en la presa de decisions dels responsables han provocat una desconfiança i un nerviosisme en els sectors empresarials i ciutadans lleidatans que els dificulta la presa de decisions", argumenta.





En comitè de crisi de la Cambra, juntament amb altres organitzacions està treballant en un pla de xoc de recuperació de l'activitat econòmica que presentarà dilluns que ve.