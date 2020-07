El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, ha xifrat en 510.000 les sol·licituds d'ingrés mínim vital presentades des de la seva entrada en vigor a principis de juny, encara que estima que només la meitat reunirà les condicions per a la seva percepció.









El titular d'Inclusió, en una entrevista a Antena 3, ha admès que el Govern "no esperava un nombre tan alt" de sol·licituds, que ha qualificat d'"enorme" i ha precisat que per "experiències anteriors a l'mínim un 50 per cent no complirà els requisits".





Segons ha explicat el ministre, després del reconeixement d'ofici d'un nombre de prestacions i l'obertura de la via telemàtica, han començat a treballar amb les comunides autònomes per tractar de reconèixer d'ofici l'ingrés mínim vita als beneficiaris de les rendes mínimes autonòmiques .





"Estem treballant perquè ens puguin transferir les dades i veure d'ofici quants compleixen els requisits per a la Seguretat Social", ha indicat Escrivà.





Així mateix, ultimen un conveni amb la Federació de Municipis i Províncies i comunitats autònomes per elaborar itineraris d'inclusió. "L'important no és només rebre la prestació sinó sortir de la situació de pobresa i ajudar-los a transitar a una situació millor a la societat".