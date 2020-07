La intel·ligència artificial podria ajudar els metges de la Vall d'Hebron a detectar la COVID-19 més ràpidament

L'equip de radiologia de l'Hospital Vall d'Hebron ha incorporat un dispositiu d'intel·ligència artificial per detectar pneumònies en un TAC. El dispositiu incorpora un programari amb un algoritme i té una xarxa de neurones artificials que imiten el funcionament de les neurones del còrtex visual primari de cervell humà.









"És un programari que analitza de manera automàtica les mateixes imatges d'un TAC de tòrax que els metges radiòlegs analitzem per fer el nostre informe del pacient. La diferència està en que la màquina fa aquesta anàlisi per buscar focus de pneumònia a una velocitat d'aproximadament un segon, mentre que nosaltres, habitualment, triguem més en fer-ho", explica a Catalunya Press el doctor Manel Escobar, director clínic de l'Institut de Diagnòstic per la Imatge.





Aquest programari pot ser molt útil quan entren molts pacients a urgències amb pneumònies, com va passar durant el pic de coronavirus a Espanya, ja que agilitza el procés de detecció de la malaltia.





Normalment són els radiòlegs els que han de detectar si hi ha pneumònia o no en un TAC. Però ara, amb aquest programari, no necessitaran fer-ho ells sols. La Vall d'Hebron participarà en un projecte pilot, anomenat Sistema d'intel·ligència artificial per a la diagnosi ràpida de la COVID-19, que prova l'eficàcia d'aquest programari d'intel·ligència artificial. "Això ens pot ajudar a accelerar el diagnòstic de la COVID-19. Ens va donar alertes molt ràpides de quins pacients als quals hem fet aquest estudi són sospitosos d'estar infectats per la pneumònia de la COVID-19", explica Escobar.





La Unió Europea (UE) ha concedit 11 llicències a onze centres europeus i li ha donat una a l'Hospital Vall d'Hebron, els metges del qual provaran durant un any aquest sistema per veure si és útil. Per poder avaluar la seva eficàcia, els metges faran un informe per a la UE cada tres mesos.





Període de prova

L'empresa Infervision, que desenvolupa intel·ligència artificial per a la medicina, ha creat aquesta tecnologia, que ja s'ha provat amb més de 5.000 imatges d'hospitals xinesos. D'aquesta manera, si un pacient arriba a l'hospital i els metges sospiten que té coronavirus, se li pot realitzar un TAC de tòrax per veure com estan els seus pulmons. Si té pneumònia, és gairebé segur que té coronavirus. Amb el nou programari, aquest procés serà més ràpid, ja que no requereix que un metge faci l'informe del TAC i ho farà el propi programa. Mentre estiguin provant el sistema, l'hospital haurà de comprovar que els resultats del programari coincideixin amb els informes mèdics de cada TAC.









Si bé encara no s'ha confirmat l'eficàcia del programari, aquest any de prova a la Vall d'Hebron i als altres centres podria esclarir-ho. "Evidentment, la màquina s'equivoca, encara no és capaç de substituir en absolut l'informe d'un metge radiòleg, però sí que ens dóna pistes d'una manera molt ràpida", explica Escobar, qui es mostra optimista amb l'ús d'aquesta nova tecnologia.