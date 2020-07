Els brots a Lleida empitjoren i la Generalitat fa una crida a la responsabilitat dels joves

El delegat del Govern de la Generalitat a Lleida, Ramon Farré, i la gerent de regions sanitàries a Lleida, Divina Farreny, s'han mostrat molt preocupats en una compareixença pel rebrot que s'està produint a Lleida i han explicat que, sobretot els joves, han d'extremar la precaució. "La incidència acumulada més alta ha estat en el grup de població de 15 a 29 anys", ha assenyalat Farreny.









Des de la Generalitat han explicat que ara mateix hi ha 280 casos al Segrià i més de 300 casos a Lleida i que la previsió és que augmentin els propers dies i per tant la situació encara es complicarà els propers dies.





Ramon Farré ha assegurat que els casos a Lleida segueixen creixent i ha anunciat que "és essencial contenir el virus reduint la mobilitat".





Farré ha assegurat que els casos segueixen creixent i que la població jove ha de controlar-se, ja que és el grup entre el qual hi ha més casos nous de coronavirus i ha explicat que el confinament continuarà: "Allò que es va aplicar (dissabte) no té data de caducitat. Les previsions de confinament perimetral continuaran tal com estan mentre no hi hagi una resolució diferent"





Ha anunciat també que no hi ha canvis previstos i, per tant, la setmana que ve el Segrià continuarà en confinament. A més, ha afegit que la Generalitat mai va dir que el confinament seria d'una setmana.





En la mateixa línia, Farreny ha dit que cal estar molt alerta i activats, i que d'aquí uns 10-12 dies es començaran a veure els resultats del tancament perimetral. A més ha explicat que "distància no vol dir només 2 metres entre nosaltres, hem de reduir al màxim les relacions entre persones. Ara no ens toca".





"No cal limitar les llibertats individuals quan podem controlar-nos a nosaltres mateixos" sense "esperar imposicions" dels Govern, ha continuat la gerent de regions sanitàries a Lleida, que ha calificat la situació de "complexa".





Finalment, el doctor Godoy ha explicat que la proporció de persones que ha passat el coronavirus a Lleida és del 2,9%, quan a l'Estat és de més del 5%, ha explicat el doctor Godoy, una dada preocupant ja que vol dir que encara hi ha molta població susceptible de contagiar-se.





Precaució extrema

Farré ha explicat als periodistes que cal ser extremadament caut. "No us lleveu la mascareta ni per prendre cafè. Sé que és difícil, però si no ho fem no sortirem d'aquesta", i també ha destacat que a més de la mascareta per al cafè cal guardar distància a l'hora de fer petons. "Mascareta per prendre cafè, distància per donar-se petons i rentat de mans", ha sentenciat.





Farré ha demanat aquesta responsabilitat als ciutadans perquè des del govern saben que "no podem tancar a casa amb les portes i finestres tancades com si fos una guerra".