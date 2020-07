Les plagues de mosquits s'han disparat amb el confinament

L'arribada de les altes temperatures porta, de manera inevitable, l'aparició de milions de mosquits de tota mena i condició. N'hi ha per a tots els gustos i disgustos, encara que la seva molesta presència a prop dels humans no fa distincions.









A més, en els últims temps es detecta la presència de noves espècies fins ara desconegudes al nostre país que, a més, estan mostrant una major agressivitat cap als humans.





És ja molt conegut el que ha succeït amb el mosquit tigre, que des de la seva arribada a la península ha generat molts problemes a la població. La seva molesta picada li ha atorgat una fama d'agressiu que, però, no és molt més gran que la d'altres espècies.





La presència de mosquits aquest any serà, segons totes les previsions, superior a la d'altres anys.





Segons els primers estudi duts a terme, la presència de mosquit tigre ha augmentat un 70% respecte a l'any 2018. Les pluges i les altes temperatura han contribuït de manera decisiva, però el confinament pel Covid-19 també ha tingut una gran importància.





El confinament ha deixat moltes segones residències tancades i moltes àrees de petits cultius properes a les ciutats han estat sense cap tipus de cura durant un llarg període de temps. Petits o grans recipients capaços d'acumular l'aigua de la pluja s'han quedat a la intempèrie. I allà els mosquits troben el seu paradís.





Posen les seves larves per milers en recipients amb aigua acumulada, de tal manera que els ous es desenvolupen i acaben eclosionant quan la temperatura i la humitat són les més adequades.

La solució més efectiva és evitar que l'aigua pugui acumular-se. Si això no és possible, cal acudir als insecticides químics, com s'ha fet durant anys. Encara que això tampoc garanteix la seva desaparició.





PERILL IMMINENT

Però això té un important contratemps. Els mosquits, com totes les espècies vives, tenen la 'molesta' tendència a ser com els gals de l'aldea d'Astèrix: generen la seva pròpia poció màgica que els fa resistents als atacs dels humans.













Des de fa temps, la comunitat científica detecta que els mosquits són cada vegada més resistents als elements químics amb què se'ls ataca. A més, la seva adaptació es transmet via genètica a les següents generacions, el que obliga que els insecticides i antiplaguicides siguin cada vegada més potents, i això pot afectar la resta de les espècies que habitin la zona.





Per això, el millor que es pot fer per reduir el risc de picada dels mosquits és la prevenció. No deixar recipients amb aigua a la intempèrie (cubs, joguines, cendrers, plats de testos, etc), evitar la formació de tolls, controlar les piscines i els seus voltants, són mesures que pot ajudar a controlar la seva proliferació.





NOVES ESPÈCIES

L'expansió dels territoris en què habiten els mosquits és cada vegada més gran. Els científics estan descobrint al nostre país algunes noves espècies invasores de les quals amb prou feines se'n sap res, ni tan sols com han arribat fins aquí des dels seus hàbitats naturals. I algunes d'elles són, encara que en proporció molt petita, capaços de transmetre malalties de certa gravetat.





L'últim descobriment ha estat la presència de l'anomenat Aedes japonicus, un i specie de el mateix gènere que el mosquit tigre que s'ha detectat recentment en alguns llocs d'Espanya. Els estudiosos consideren que la seva capacitat d'expansió és superior a la de l'tigre, encara que presenta algunes diferències notables.





Mentre el tigre prefereix ambients més urbans, l'Aedes japonicus és més donat a procrear en camps i zones verdes, un desavantatge per a ell ja que allí es troben més depredadors. A més, és menys agressiu que el tigre, per la qual cosa els experts.





MESURES ADEQUADES

El més convenients és prendre un seguit de mesures preventives per evitar l'augment del nombre de mosquits.













El primordial és intentar eliminar les seves zones de cria, buidant l'aigua que s'acumuli en qualsevol recipient a l'aire lliure, com testos, abeuradors d'animals, cendrers, i qualsevol recipient, per petit o gran que sigui, en el qual pot acumular aigua sense tractar. Una mica d'aigua estancada és suficient perquè algunes espècies de mosquits es reprodueixin.





Cal vigilar els canals de desguàs de terrasses o jardins i cal mantenir-los nets evitant l'acumulació d'aigua al seu interior.





L'ús de productes químics sol ser efectiu, però no sempre és el més convenient, encara que si els altres mètodes no han donat el resultat previst, és l'última de les solucions.