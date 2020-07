Uns 10.223 espanyols van ser repatriats en 53 vols durant l'estat d'alarma, segons el Govern central

El Ministeri d'Afers Estrangers ha coordinat un total de 53 vols de repatriació que han fet tornar a Espanya a 10.223 persones durant l'estat d'alarma provocat per la pandèmia del coronavirus, segons dades facilitades pel Govern central. El gruix de repatriats han partit des de l'Argentina (2.011), Perú (1.598) i l'Equador (1.345).

La xifra total l'ha aportat l'Executiu a través d'una resposta a una pregunta escrita que li havia formulat Compromís al Senat. En l'escrit, el Govern desglossa els països, el nombre d'avions, el nombre d'espanyols repatriats i el tipus de repatriació.





D'aquesta manera, s'han realitzat 53 vols des de diferents països com Senegal, Tailàndia, Austràlia o l'Afganistan entre altres, que s'han acostat a més de 10.220 persones a territori espanyol donades les restriccions aèries amb motiu de la pandèmia.





Els ciutadans han contribuït en tots els casos al pagament dels bitllets, excepte en un vol a Centreamèrica amb Wamos Air, al tractar-se d'una situació excepcional de tancament de fronteres, sense que els ciutadans poguessin reaccionar.





No obstant això, el Govern assenyala que no és possible proporcionar actualment una xifra exacta sobre el nombre de persones que encara queden a l'exterior per retornar, ni tampoc sobre les persones que es trobaven a l'estranger i ja han tornat.





Això es deu a l'escàs nombre de persones que s'inscriuen en el Registre de Viatgers de el Ministeri, al que s'afegeix el nombre de persones que han abandonat el país en el qual es trobaven sense posar-ho en coneixement de les representacions espanyols.





Una altra de les raons és l'aparició de persones que no havien manifestat la seva voluntat de voler tornar fins que han conegut que no hi hauria més vols i que no s'enquadren en el perfil a què s'ha dirigit aquest exercici: ciutadans espanyols que es trobaven temporalment a l'estranger i als que els va sorprendre la crisi del Covid-19 en situacions de desarrelament i de manca d'estructura familiar o económica al país en el qual es trobaven.





També comporta dificultat l'absència de voluntat ferma a l'hora de manifestar la voluntat de tornar o l'exigència de condicions com ara dates o preus concrets dels vols per voler retornar.