Podem denunciarà a Ayuso per la gestió de les residències

El nou coordinador de Podem a la Comunitat de Madrid, Jesús Santos, ha anunciat que portarà a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, als tribunals per la seva gestió durant el pic de la pandèmia de coronavirus en les residències de gent gran, on han mort gairebé 6.000 persones grans d'aquesta malaltia en els últims quatre mesos.









El també vicealcalde de Alcorcón ha recordat que diverses sentències obliguen al Govern regional a medicalitzar els geriàtrics de Leganés i Alcorcón, de manera que davant la falta d'execució "seguirà pressionant i demanant les responsabilitats oportunes, també portant a Ayuso als tribunals" .









"Veiem el tarannà d'Ayuso quan la Justícia l'obliga a medicalitzar unes residències perquè la gent gran no es morin ofegats i per donar-los mitjans sanitaris per millorar la pandèmia i no ho fa, amb sentències judicials fermes. La nostra tasca com a Ajuntament és cuidar als nostres grans. Estem fent-ho i com a oposició a l'Assemblea de Madrid portarem davant les últimes conseqüències al Govern d'Ayuso, perquè creiem que ha comès un delicte de falta d'auxili a la gent gran d'aquestes residències ", ha declarat.





Sants vol que les residències es medicalitzen per garantir que els ancians que hi viuen "no tornin a morir ofegats" com durant la pandèmia del coranavirus. Segons la seva opinió, la Llei de Residències ha quedat "totalment anul·lada", ja que obliga aquests centres a tenir una ràtio major de metges i infermers per pacients que els actuals i que tinguin respiradors.





"La pandèmia no es pot preveure però les condicions en què hem arribat a ella tenen responsables. Les licitacions de les residències surten a preu per a empreses com OHL, Foment, Urbaser o Florentino Pérez, que gestionen el 80 per cent de les residències, que posen per davant el nivell econòmic a la gent gran en una pandèmia. el model de gestió ha de canviar creant una empresa pública de les Cures, perquè la dependència i la sanitat de la gent gran no tornin a ser el negoci dels grans nuclis empresarials ", ha esgrimit.