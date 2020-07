Les residències geriàtriques tindran més professionals i estaran més ben pagats

El Parlament de Catalunya ha aprovat augmentar el nombre de gerocultors a les residències de la tercera edat. L'objectiu de projecte aprovat per tots els partits polítics de l'oposició, els dos partits de Govern (JxCAT i ERC) han votat en contra, és assolir l'any 2021 una ràtio d'un auxiliar de geriatria per cada quatre residents.









A més, també s'ha aprovat, tot i que en aquest cas amb una majoria d'abstencions, l'augment de salari mínim dels treballadors de les residències. En aquest cas, el Parlament ha donat el seu vistiplau, amb els vots a favor de la CUP i Catalunya en Comú Podem i l'abstenció de la resta dels grups excepte del PP que ha votat en contra. Els treballadors de les residències passaran a tenir un sou mínim de 1.200 euros bruts mensuals per catorze pagues anuals.





Una altra de les propostes aprovades al Parlament ha estat la d'instar a la Generalitat a acabar amb la privatització de l'assistència mèdica a les residències. La Generalitat compta amb un termini de dos anys perquè aquesta assistència passi a estar en mans de la sanitat pública, tal com s'ha vingut exigint en els últims temps des de diversos sectors lligats a aquest tipus de residències.





El Parlament també ha aprovat la construcció urgent de residències públiques per a persones de la tercera edat. Aquestes noves residències no estaran, en cap cas, finançades per capital privat ni la gestió serà cedida a empreses privades, com passa actualment en nombroses residències.





D'altra banda, s'ha arribat a l'acord que, de moment, les places que han quedat lliures en les residències no seran ocupades per altres persones. L'objectiu és garantir l'existència d'espais d'aïllament en què es pugui atendre les persones que s'encomanin amb el Covid-19. Un dels principals problemes que ha existit en les residències ha estat, precisament, la manca d'espais on poder aïllar els pacients contagiats.





CONCENTRACIÓ A L'EXTERIOR

Mentre a l'interior del Parlament es debatien sobre totes aquestes qüestions de les residències de la tercera edat, a l'exterior s'ha tornat a produir una concentració de familiars de gent gran internats en aquest tipus de residències.





Els familiars exigeixen a la Generalitat que prengui les mesures necessàries per millorar l'assistència a la gent gran, per revertir les concessions de la gestió d'aquestes residències a les empreses privades o per acabar amb l'assistència mèdica privada perquè sigui els serveis públics de salut els que s'encarreguin de l'atenció mèdica als residents.