Puigdemont talla les ales al PDeCAT

L'entorn post-Convergent està més dividit que mai. Puigdemont, en la seva batalla particular per a liderar aquest espai, ha acabat donant el cop de gràcia al PDeCAT: els ha robat la propietat de el nom de la coalició Junts per Catalunya (JxCAT). I era l'únic que els quedava per a poder negociar amb Puigdemont i el seu entorn, així que ara només tenen dues opcions: unir-se al projecte de Puigdemont o presentar-se per separat amb les sigles del PDeCAT i, possiblement, desaparèixer del tauler polític.









Les desavinences entre Puigdemont i el PDeCAT vénen de lluny, però aquesta última batalla va començar amb el manifest d'alguns dels polítics independentistes que segueixen a la presó: van demanar que s'accelerés el procés de constitució del partit de JxCAT. És a dir, que deixés de ser una marca on conflueixin molts partits per convertir-se en un partit que absorveixi tot el món post-Convergent. I és clar, aquest projecte estaria liderat per Carles Puigdemont.





Els dirigents del PdeCAT, al veure que l'expresident cada vegada els acorralava més, fins al punt de programar la seva pròpia extinció per integrar-se en un altre partit, han intentat resistir . Fa una setmana Marc Solsona, el portaveu del PDeCAT, assenyalava la hipocresia de Puigdemont al predicar la unitat i finalment, aconseguir que estiguin "més fraccionats que mai".





En una entrevista a El Periódico, van preguntar a Solsona si era un fracàs que l'antiga CDC es presentés fragmentada en JxCAT, el Partit Nacionalista Català (PNC) de Marta Pascal i el nou partit de Puigdemont. "Un fracàs, de qui? De la gent del PdeCAT? O dels ideòlegs de la unitat que a la fi han aconseguit que estiguem més fraccionats que mai?", Va contestar el portaveu del PdeCAT.





"¿La suma de persones ha aconseguit un artefacte polític? No. Va sortir una setmana abans de l'assemblea general del PDeCAT. Algú ho va decidir de forma intencionada", ha recalcat Solsona, que creu que Puigdemont se sent còmode com a líder de Catalunya, no de partit.





Els dirigents delPDeCAT exhibeixen múscul dient que encara tenen el poder territorial als ajuntaments. Però ni tan sols és així, ja que Puigdemont ha aconseguit el nom de JxCAT a través d'un alcalde que pertany al PdeCAT. Queden pocs dins el partit que siguin afins a la directiva. Entre els actuals consellers de la formació postconvergent: Meritxell Budó, Jordi Puigneró, Miquel Puig i Damià Calvet, Àngels Chacon, només aquesta última guarda lleialtat a la directiva del PDeCAT. Els altres són de Puigdemont.





Amb tot en contra, a la cúpula del PDeCAT ja donen la batalla per perduda. Aquest dissabte, el mateix portaveu que acusava Puigdemont de deixar-los a l'estacada, ha obert la porta a concórrer a les eleccions dins de JxCAT, hi hagi o no hi hagi acord. Saben que sense l'expresident no tenen força, i aquest els ha tallat les ales.