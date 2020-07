Carles Puigdemont 'roba' el nom de Junts per Cat al PDeCAT

La guerra entre els hereus de l'extinta CiU, després Convergència Democràtica, més tard PDeCAT i al mateix temps Junts per Cat, no té fi. L'últim episodi, el 'robatori' per part dels fidels a Carles Puigdemont del nom Junts per Cat als que fins ara semblaven ser els seus legítims propietaris.









Els propers a l'exiliat expresident de la Generalitat han trobat una escletxa legal per fer-se amb el nom del partit. Pel que sembla, segons ha avançat Catalunya Informació, la persona que va inscriure el nom del partit al registre el Ministeri de l'Interior va ser una militant, Laia Canet Sarri, que a més és la presidenta del partit, i no la pròpia formació política. I aquesta militant ha optat per cedir la presidència del partit a Carles Valls, alcalde de Balenya, un poble de la província de Barcelona. Valls està considerat com un polític molt proper a Puigdemont.





La direcció en què s'ha inscrit el partit pertany al despatx d'una de les persones pròximes a Jordi Sànchez dins de la Crida, l'organització que presideix l'empresonat exlíder de l'ANC i que s'ha mostrat partidària d'unir-se al partit que lidera Carles Puigdemont.





El nou partit liderat per l'expresident de la Generalitat durà a terme un congrés el proper 25 de juliol, en el qual molt probablement marcarà la línia a seguir per presentar-se a les pròximes eleccions autonòmiques.





Tal com estan les coses en aquest moment, les opcions que tenen els postconvergentes estan entre anar amb sigles separades a les eleccions, PDeCAT i Junts per Cat, o unir-se en una sola formació política liderada per Carles Puigdemont.





De tota manera, membres del PDeCAT han afirmat que tenen tota la documentació en regla i que poden demostrar que el nom Junts per Cat els segueix pertanyent, pel que faran tot el que consideren oportú per a recuperar-lo.