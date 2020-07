Puigdemont desafia el PDeCAT i anuncia la creació d'un nou partit

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha formalitzat aquest dijous la seva voluntat de crear un nou partit que aglutini "el corrent central del catalanisme" independentista i avançar en la voluntat d'exercir el dret a l'autodeterminació.





Així ho ha anunciat en un comunicat al seu compte de Twitter, en què convoca l'assemblea per constituir aquesta nova formació el dissabte 25 de juliol: "T'esperem el 25 de juliol a participar activament, des del primer moment, en el naixement de aquest nou partit ".









També ha convidat a participar en aquest projecte a tots els electes que "des del 21 de desembre fins a les últimes eleccions a la tardor de 2019" han assumit la representativitat de l'espai de JxCat.





"Tothom que vulgui treballar per al país, la seva llibertat i la defensa i la millora del bé comú té les portes obertes", sosté el manifest.





Sota el títol de 'Junts, per Catalunya', el manifest el signen unes 50 persones com el president de la Crida Nacional per la República, Jordi Sànchez; els presos del PDeCAT --Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn--; els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig; els consellers Meritxell Budó i Damià Calvet; l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i la de Vic, Anna Erra, i independents de JxCat com Elsa Artadi, Gemma Geis i Josep Costa, entre altres.





No obstant això, hi ha absències destacables com la del president de la Generalitat, Quim Torra; la portaveu de JxCat en el Congrés, Laura Borràs; el president de JxCat en el Parlament, Albert Batet, i el portaveu parlamentari, Eduard Pujol; els consellers Miquel Buch i Jordi Puigneró, i la exconsellera i membre del Consell per la República, Clara Ponsatí.





DEMANEN APARCAR "TENSIONS"





A més de recordar el referèndum del 1-O, els signants assumeixen el compromís d'impulsar la constitució en forma de partit de l'espai polític articulat al voltant de JxCat, i apel·len a la generositat i a "abandonar tensions estèrils i mirades, sovint, egocèntriques i enfocades al petit espai de cadascun".





El document sosté que el partit neix la "suma de persones", i que la societat catalana necessita que les que estiguin millor preparades assumeixin responsabilitats públiques per a superar l'actual crisi econòmica i social derivada del coronavirus.





"La nació catalana ens reclama al conjunt del país seguir incansablement el trajecte cap a la independència per a guanyar el curs de la història. Només la defensa de les causes que mai s'abandonen són les que s'acaben guanyant", resa el text, que assegura que tots els pobles tenen dret a la llibertat i dret a l'autodeterminació, també Catalunya.





Així, interpel·len a confiar en aquest projecte a tots els que creguin que l'Estat no té cap voluntat de "reformar-se i, ni tan sols, de transformar-se en una democràcia", així com als votants del 1-O, als quals en alguna ocasió han votat a JxCat i també als quals no ho han fet però comparteixen els seus objectius.