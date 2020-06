Puigdemont i Jordi Sánchez, una aliança d'interessos

Jordi Sánchez, l'expresident de l'ANC, president de la Crida per la República i aspirant a liderar el nou partit polític que vol crear, amb la benedicció de Puigdemont, -cargándose al PDeCAT - està realitzant aquests dies un tour d'entrevistes pels mitjans de comunicació afins al Procés. Ho fa per marcar territori i deixar clar que ell segueix estant en política, ara més que mai al gaudir dels privilegis que no tenen altres presos, per molt que intenti acollir-se a la llei.

















La proposta de l'exlíder de l'ANC és la creació d'un partit que sumi persones, no partits, ni organitzacions. Això vol dir que els partits actuals, no serveixen. La proposta de Sánchez és un atac frontal a ERC, un partit històric que segons les enquestes pot arribar a presidir la Generalitat de Catalunya. Aquest oferiment ja li convé a Carles Puigdemont que en tot aquest temps que porta fugit de la justícia ha intentat per tots els mitjans - en part ho ha aconseguit- dinamitar definitivament la exconvergencia, partit a què li deu tot políticament- familiarment també, sinó que l'hi preguntin a la seva dona- per seguir controlant en la distància la nova formació. Es deixarà JXC seva liquidació ?. Veient els últims moviments de Campuzano, Recoder, Pascal i altres insignes convergents que s'han donat de baixa del seu partit per formar part de l'nuevoproyecto catalanista que es presenta aquest dijous, estan convençuts que Puigdemont es sortirà amb la seva.





El nou partit, calaix de sastre, que afavoreix Puigdemont i que publicita Jordi Sánchez amb l'objectiu de liderar-lo, ell des de Catalunya, no ho tindrà fàcil, per molt que enarbori la bandera de màrtir del Procés, empresonat per l'Estat opressor espanyol i per ser els únics que poden aconseguir la independència -amb permís de l'Estat i la justícia espanyola-. Ells han decidit tirar-se a la piscina a pocs mesos que el president Torra pugui quedar inhabilitat i es precipitin les eleccions a Catalunya per molt que alguns no vulguin que es celebrin encara.





El repte que Puigdemont amb la col·laboració de Sánchez que volen llançar a ERC és tota una càrrega de profunditat per deixar a el partit republicà i soci de govern com "un traïdor a El procés" per no acceptar formar part de la nova proposta del fugit que la ven com la unitat de l'independentisme.





A la tarda d'aquest dijous, el Congrés dels Diputats aprovava el suplicatori de Laura Borràs i autoritzava la investigació del Suprem per un presumpte delicte de prevaricació, amb els vots a favor de PSOE, PP, Unides Podem, Ciutadans i Vox. ERC ja havia manifestat la seva intenció de no participar en la votació, el mateix que la CUP, Bildu i el BNG. Mentre que JXCat i PNB han votat en contra.





Aquesta postura dels republicans ha molestat JXCat, que s'ho ha pres com un greuge i una falta de defensa de la diputada Borràs que, escudant-se en el victimisme, un cop més, ha posat de manifest les males relacions dels dos partits. ERC ja havia manifestat que el que havia de fer la diputada Borràs era deixar el seu escó, cosa que no ha fet. Aquesta situació de discrepància serà aprofitada per Puigdemont per seguir traient rèdit polític per al seu "partit" i el de Jordi Sánchez. A què no se li hauria d'oblidar el text d'una pancarta que deia "Es ensenya a pensar, no què pensar".





En aquesta situació al·lucinant, alguns esperen que es compleixi el vell refrany que diu "a riu regirat, guany de pescadors" i pescadors hi ha uns quants.