El Reial Madrid tÃ© la Lliga a la butxaca

El Reial Madrid tan sols necessita guanyar dos partits en les tres jornades que falten per proclamar-se campió de Lliga després de derrotar aquest divendres a l'Esportiu Alabès (2-0) en un envit sense laberints per al conjunt de Zidane, que té el títol ficat en la butxaca després d'una nova victòria.













Ja van vuit seguides. El Madrid no acaba de ser brillant, però va desprendre una prestació camaleònica per superar qualsevol escull. Aquest divendres va vèncer a l'Alabès sense floritures, però ho va fer amb la solidesa d'un equip que no va trobar a faltar a Sergio Ramos, ni a Marcelo, ni a Carvajal, ni el mateix Gareth Bale, castigat per quart partit consecutiu.





Zidane va recompondre la defensa amb Lucas Vázquez com a lateral i amb Mendy pel costat esquerre. El francès va ser el millor de la primera part amb els seus incansables aparicions en l'àrea contrària. Una d'elles, de fet, va suposar l'1-0 després que fos enderrocat clarament per Ximo Navarro. L'àrbitre no ho va dubtar i Benzema, davant l'absència de Rams, va aconseguir el seu divuitè gol en Lliga des dels onze metres.





El guió va ser immillorable per a un Madrid que va tenir davant a una versió de l'Alabès millor de l'esperada. Juan Ramón López Muñiz es va estrenar com a tècnic després de la destitució d'Asier Garitano, però el seu debut va arribar en el pitjor escenari possible i davant el rival amb més gana de l'campionat. El títol és a prop, el Madrid fa olor la sang i vol tancar-lo per la via ràpida.





Amb aquest ritme, els de Zidane podrien ser campions dimecres que ve davant el Vila-real. Per a això hauran de guanyar abans al Granada fora de casa i a l' 'submarí groc', dos dels equips més en forma després del connament, sempre que el Barça no deixi escapar ni un sol punt. En qualsevol cas, el camí és costa avall pel 13 vegades campió d'Europa que ja acumula cinc jornades seguides sense encaixar un gol, una altra mostra de la seva múscul defensiu.





I això que l'Alabès va començar mossegant amb una rematada de Joselu que va haver de treure Varane amb l'ajuda del travesser; i en l'equador del primer acte, Burke va protagonitzar una gran jugada que va acabar amb una excel·lent parada de Cortouis. L'empat hagués estat el resultat més just al descans, tot i que la sensació de domini va pertànyer als merengues.





La segona meitat no va poder començar millor per al Reial Madrid, que va trobar el matalàs de el segon gol amb una acció de Rodrygo, embastada amb Benzema i culminada per Asensio. La triangulació va ser perfecta, però va fregar el fora de joc i la jugada va passar per la revisió de la tecnologia. Després de consultar al VAR, l'àrbitre va decidir concedir el gol al comprovar que Laguardia habilitava a Benzema.





El 2-0 va relaxar tot l'acte final, amb el partit controlat, els blancs no van patir per mantenir el marcador gaudint de bones ocasions. Modric i Kroos van estar a prop d'aconseguir el tercer amb dos xuts des de la frontal de l'àrea, però Roberto va fer mèrits sota pals i va justificar la decisió de la seva titularitat a Valdebebas.





En els minuts finals va tornar Hazard dues jornades després i també va jugar Vinicius, tots dos van donar descans als golejadors, però amb prou feines van tenir temps per estampar la seva signatura en el partit. No hi va haver temps per a més en un duel sense història i que apropa el Reial Madrid -una mica més encara al títol de Lliga. L'Alabès, per la seva banda, haurà de patir amb tres punts de marge sobre la zona de descens.