El Govern anuncia un decret llei per reafirmar les mesures adoptades a Lleida

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciat que aquest dilluns a la tarda aprovarà un decret llei per reforçar les mesures "amb contundència" que fins ara han recomanat als ciutadans de Segrià (Lleida), entre d'altres poblacions.





L'objectiu és evitar la propagació de més rebrots i reafirmar aquestes mesures de confinament que va ordenar la Generalitat adoptades a la zona malgrat que el Jutjat d'Instrucció 1 de Lleida, en funcions de guàrdia, hagi rebutjat l'ordre. "Potser el problema el té el jutge o jutgessa", ha confessat Torra.





A la roda de premsa al Palau de la Generalitat, la qual també ha acudit el vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès, el president en qüestió ha assegurat no estar d'acord amb la resolució judicial: "No estem d'acord amb aquesta decisió judicial. no la vam acceptar. Assumirem les conseqüències que se'n deriven, però no puc posar en perill la salut de les persones ".





Segons Torra, les decisions aprovades des del Govern no poden quedar silenciades en un conflicte competencial en els jutjats. Per aquest motiu, ha demanat a la població de Segrià que es protegeixi davant l'avanç de l'coronavirus i segueixin les indicacions el Govern i no les de l'jutjat "pel seu bé".

















El president de la Generalitat ha equiparat aquesta situació amb les decisions preses pel govern d'Euskadi amb la prohibició de vot a causa de l'emergència sanitària. "No acceptem la resolució perquè entenem que a Euskadi es va prohibir el dret a vot, i en el nostre cas s'ha evitat. Anem a superar per dalt aquesta decisió amb el decret llei per donar més cobertura", afegeix Torra.





Per la seva banda, Aragonès ha anunciat un primer fons de 4 milions d'euros d'ajudes directes en establiments i negocis, conjutamente amb els representants econòmics del territori. El sector comercial de Segrià rebrà aquestes ajudes aquesta setmana, segons ha informat.